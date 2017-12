Medic psihiatru şantajat de fostul şef al Poliţiei Hârşova

Profesia de poliţist presupune, în teorie, dăruire faţă de cetăţean şi respect pentru lege. Oamenii au încredere în cadrele Ministerului Afacerilor Interne, la care apelează de fiecare dată când au probleme, fără să se gândească preţ de o clipă că ar putea fi traşi pe sfoară. Ca în orice breaslă, şi în Poliţie există, însă, „uscături”, care se ascund în spatele uniformei şi-i atacă tocmai pe cei pe care ar trebui să-i apere. Mai grave sunt cazurile în care poliţiştii ce acţionează în afara legii ocupă funcţii de conducere. În ultimele luni, procurorii au trimis în judecată mai mulţi poliţişti acuzaţi de fapte de corupţie, printre ei numărându-se şi foştii şefi ai Poliţiei Cernavodă. Începând de ieri, în această categorie a intrat şi cms. şef Nicu Ion, ex-comandantul Poliţiei Hârşova. El a fost trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) Constanţa pentru şantaj, tentativă la efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia şi fals în declaraţii. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Constanţa, care va stabili primul termen de judecată.

ANCHETA Cum este posibil ca un comandant de Poliţie să fie acuzat de şantaj? Simplu! Conform DNA, totul a început în decembrie 2011, după ce Garda Financiară a efectuat un control la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, ca urmare a unor nereguli descoperite în activitatea unor farmacii din Constanţa. Potrivit comisarilor Gărzii Financiare, la finalul verificărilor derulate la SCJU, s-a apreciat că mai mulţi medici s-ar putea face vinovaţi de eliberarea frauduloasă a sute de reţete compensate. „Un doctor dintr-o unitate medicală obişnuită, fără program de urgenţe, consulta 60 - 70 de pacienţi zilnic. Nu ai timp fizic să faci asta. Dintre cei 70, 50 primeau acelaşi medicament şi erau trimişi către aceeaşi farmacie. Culmea, este vorba despre un medicament uzual, care se găseşte uşor”, explica, la data respectivă, comisarul-şef al Gărzii Financiare Constanţa, Cristian Radu. El a mai spus că cele mai multe reţete fictive aveau o valoare medie de 800 - 2.000 lei, principalul suspect în acest caz fiind medicul Diana Lilia Brandabur, de la Clinica de Psihiatrie Palazu Mare. În aceste condiţii, ancheta a fost preluată de ofiţerii Serviciului pentru Investigarea Fraudelor (SIF). La finalul cercetărilor, în august 2012, poliţiştii au decis neînceperea urmăririi penale (NUP) faţă de medicul psihiatru Diana Brandabur, dar şi faţă de alţi colegi ai acesteia.

PLANUL Cu două luni înainte de încheierea cercetărilor SIF, a intrat în scenă cms. şef Nicu Ion, care la acea vreme era comandantul Poliţiei Hârşova. Potrivit DNA, acesta a încercat să profite de ancheta colegilor de breaslă, aşa că, în iunie 2012, a contactat-o pe Diana Lilia Brandabur şi a pretins că este şeful SIF. Comisarul i-a spus femeii că o anchetează penal şi i-a cerut să elibereze mai multe reţete pentru medicamente compensate către farmaciile SC Venita Lau & Mar SRL Constanţa. Potrivit anchetatorilor, cms. şef Nicu Ion i-a comunicat medicului psihiatru că medicamentele prescrise în reţetele pe care urma să le întocmească nu vor fi eliberate de farmacie, dar contravaloarea acestora va fi decontată de Casa de Asigurări de Sănătate. Poliţistul i-a mai explicat Dianei Lilia Brandabur că banii vor fi împărţiţi între ei doi şi reprezentanţii farmaciei.

AMENINŢĂRI În discuţiile purtate cu dr. Brandabur, cms. şef Nicu Ion a folosit toate argumentele posibile pentru a o convinge să se conformeze. Anchetatorii spun că, la început, el i-a prezentat doctoriţei situaţia gravă în care se află din cauza dosarului penal, apoi a îndulcit „pastila” şi i-a zis că o poate sprijini dacă... îl ajută şi ea cu reţetele fictive. Deoarece a fost refuzat, cms. şef Nicu Ion a trecut la... şantaj. El i-a spus femeii că, dacă nu îi acceptă propunerea, o trimite la puşcărie. Pentru că nici noul avertisment nu a dat roade, comisarul a trecut la represalii. Cu toate că, între timp, medicul primise deja NUP în cazul reţetelor fictive, cms. şef Nicu Ion s-a sesizat din oficiu şi a întocmit un nou dosar penal pe numele Dianei Brandabur. Procurorii spun că medicul nu a mai suportat ameninţările şi a luat hotărârea de a-l denunţa pe poliţist pentru şantaj. În toamna anului trecut, dr. Diana Brandabur a mers la DNA Constanţa şi a depus plângere împotriva cms. şef Nicu Ion.

CONFLICT DE INTERESE Procurorii anticorupţie au demarat cercetările, care au scos la iveală, pe lângă povestea şantajului, că şeful Poliţiei Hârşova mai avea o problemă cu legea. Anchetatorii spun că acesta a minţit în declaraţia sa de interese, depusă la IPJ Constanţa, în mai 2013, în care a precizat că nu deţine nicio afacere. Oamenii legii au constatat că poliţistul era administrator şi asociat unic al firmei Nikos Pharm Distribution SRL Constanţa. Din cercetări a reieşit că, în martie 2013, Nicu Ion a înfiinţat societatea cu obiect de activitate distribuţie de medicamente şi a întocmit toate actele necesare pentru funcţionarea ei. Conform DNA, avocatul care s-a ocupat de redactarea tuturor documentelor firmei l-a avertizat pe cms. şef Nicu Ion că funcţia pe care o deţine este incompatibilă cu activităţile comerciale pe care urma să le deruleze în cadrul societăţii comerciale. Cu toate acestea, şeful Poliţiei Hârşova a ignorat avertismentul şi şi-a văzut mai departe de treabă.

PENSIONAT ŞI... NEVINOVAT Comandantul IPJ Constanţa, cms. şef Constantin Dancu, a declarat pentru „Telegraf” că fostul şef al Poliţiei Hârşova nu mai lucrează în cadrul instituţiei. „La scurt timp după începerea urmăririi penale împotriva lui, cms. şef Nicu Ion a depus cererea de pensionare şi, în urmă cu aproape două săptămâni, a ieşit efectiv la pensie”, a spus cms. şef Dancu. La rândul lui, fostul şef al Poliţiei Hârşova i-a acuzat pe procurori că i-au încălcat toate drepturile în acest dosar. „Nu mi s-a permis să mă apăr, avocatul meu nu a putut să depună la dosar nici măcar o hârtie în apărarea mea. Dosarul, care cred că este cel mai mare pe care l-a făcut DNA-ul în ultimii ani, având în vedere că are vreo 35.000 de pagini, este un abuz. Eu sunt nevinovat, iar acest lucru îl voi dovedi în faţa judecătorilor. Eu nu am şantajat pe nimeni. Mai mult, nici măcar nu am fost citat conform procedurilor. M-a sunat într-o zi procurorul şi mi-a spus să trec pe la el ca să vorbim. M-am dus, iar în doar cinci minute am devenit suspect, apoi inculpat”, a declarat Nicu Ion, în exclusivitate pentru „Telegraf”.