Medicamente plătite de bolnavi cu până la 600% mai mult!

Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, afirmă că, potrivit noii grile de compensare a medicamentelor, anunţată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), cele mai utilizate medicamente pentru bătrâni îi pot costa pe aceştia până la de şase ori mai mult decât până acum. Medicamentele folosite cel mai frecvent în patologia vârstnicilor cresc contribuţia pacientului nu la maximum 15%, aşa cum afirmă reprezentanţii CNAS, ci poate ajunge până la 600%, susţine prof. univ. dr. Astărăstoae. “Declaraţia oficială a reprezentanţilor Casei este că pe această modificare de compensare va creşte contribuţia pacienţilor cu maximum 10 - 15% în medie. Dar ştiţi că şi pe vremea lui Ceauşescu se spunea că, în medie, mâncăm două găini pe săptămână, numai că unul mânca patru şi altul mânca zero. Am intrat pe acel site al CNAS şi am introdus câteva medicamente, cele mai frecvente, din patologia vârstnicului. La cele mai uzuale mi-a ieşit o creştere la contribuţia pacientului de la 120 până la 600% faţă de ce se dă acum. Acest rezultat priveşte medicamentele uzuale, dar dacă le introduceţi pe toate, o să iasă, într-adevăr, zece-cincisprezece la sută creştere”, spune preşedintele CMR.