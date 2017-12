Medici formaţi mai rapid

Medicii vor avea nevoie de mai puţini ani pentru a se titulariza într-o specialitate, anunţă Ministerul Sănătăţii (MS). Începând cu acest an, se va reduce durata de pregătire prin Rezidenţiat pentru unele specialităţi. Conform noului Ordin al ministrului Sănătăţii, OMS 1041/16.07.2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 0515, din 23 iulie 2010, din 59 de specialităţi medicale, a fost redusă durata de pregătire cu un an în cazul a 36 dintre ele, în majoritate specialităţi medicale sau paraclinice. „Am scutit astfel 36 de ani pentru pregătirea în specialitate. Avem două avantaje prin aplicarea noilor prevederi. În primul rând vom obţine formarea mai rapidă a medicilor specialişti care intră să lucreze în spitalele din România, pe de altă parte venim în sprijinul medicilor care nu vor mai fi nevoiţi să aştepte ani întregi pentru a putea profesa. De asemenea, prin aceste măsuri ne vom alinia şi noi prevederilor europene, conform Directivelor în vigoare”, a declarat ministrul Sănătăţii, Attila Cseke. Cea mai scurtă durată de pregătire în specialitate a rămas trei ani, iar cea mai lungă perioadă este de şase ani. Nu va mai exista Rezidenţiat cu durata de şapte ani. Conform normelor vechi, ca să obţină specializări în chirurgie cardiovasculară şi neurochirurgie, medicii erau nevoiţi ca, după cei şase ani de pregătire universitară, să mai înveţe, în plus, încă şapte ani. În prezent, pentru a obţine aceste specializări, durata de pregătire este de şase ani.

ANUL ACESTA, CONCURSUL DE REZIDENŢIAT VA AVEA LOC PE 21 NOIEMBRIE, IAR METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI VA FI PUBLICATĂ SĂPTĂMÂNA VIITOARE

Raportat la anul trecut, nu vor exista modificări în ceea ce priveşte bibliografia sau locul de desfăşurare a concursului. Măsurile MS sunt susţinute de către Asociaţia Universităţilor de Medicină şi Farmacie şi de asociaţiile şi federaţiile studenţilor medicinişti.

• MAI PUŢINI ANI… • Astfel, la specializarea Alergologie şi imunologie clinică durata de pregătire va fi de patru ani, în loc de cinci cât era până în prezent; la Anestezie şi terapie intensivă durata de pregătire rămâne nemodificată, respectiv cinci ani; la Boli infecţioase durata de pregătire va fi de patru ani, în loc de cinci; la Cardiologie, cinci ani, în loc de şase; la Dermatovenerologie – patru ani, în loc de cinci; la Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice – patru ani, în loc de cinci; la Endocrinologie, patru ani, în loc de cinci; la Expertiza medicală a capacităţii de muncă – trei în loc de patru; la Gastroenterologie, Genetică medicală, Hematologie, Medicină sportivă, Nefrologie, Neonatologie, Neurologie, Neurologie pediatrică, Pneumologie, Psihiatrie, Psihiatrie pediatrică, Radioterapie, Recuperare, medicină fizică şi balneologie şi Reumatologie – de la cinci ani, la patru ani. În cazul celor mai lungi specializări, de şapte ani, respectiv chirurgie cardiovasculară şi neurochirurgie, durata de specializare a devenit de şase ani. De asemenea, vor învăţa mai puţin cu un an şi viitorii medici care vor alege specializările: Radiologie - imagistică medicală; Medicină legală, Medicină de laborator, Igienă, Epidemiologie, Anatomie patologică, Otorinolaringologie (ORL), Ortopedie şi traumatologie, Oftalmologie, Chirurgie toracică, Chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă, Chirurgie pediatrică.