Medici obligaţi la compromisuri, pacienţi trataţi la… risc!

Sărăcia sistemului sanitar din România a fost şi este simţită, aproape în egală măsură, şi de medici, asistente medicale, dar şi de pacienţi. Dacă medicii nu pot pune în aplicare ce au învăţat în facultate, dar şi la specializări, din cauza lipsurilor, pacienţii, nu de puţine ori, “urlă” de durere, din nou, din cauza lipsurilor. Sunt situaţii evidente în multe dintre spitalele din România pe care nimeni nu le poate nega. Este adevărat că sunt şi unităţi cu dotări mai bune, moderne, care au reuşit să schimbe în bine confortul bolnavilor, dar, din păcate, numărul lor este limitat. Chiar dacă România este membră a UE, iar pretenţiile şi în sectorul sanitar ar fi trebuit să fie mari, încă mai avem spitale în care pacienţii se roagă să nu iasă cu picioarele înainte. Bolnavii încă mai sunt internaţi pe paturi cu saltele rupte, în camere pline cu gândaci, cu ferestre care nu se închid etanş, cu grupuri sanitare la comun, mizerabile, adevărate focare de infecţie etc. De cealaltă parte, cadrele medicale sunt puse în situaţii extreme.

MEDICII OPEREAZĂ CU INSTRUMENTAR RUDIMENTAR, DE MULTE ORI RISCANT, TRATEAZĂ PACIENŢII CU MEDICAMENTELE ADUSE DE BOLNAVI, ÎN CAZURI FERICITE, ÎN CAZ CONTRAR… DUMNEZEU CU MILA.

Asistentele şi infirmierele îşi fac cruce, la rândul lor, atunci când intră în gardă. Una-două asistente medicale sunt nevoite să aibă grijă de zeci de bolnavi, existând situaţii când mulţi dintre ei sunt în stare gravă, iar, în mod normal, atenţia ar trebui să fie mult mai mare. Este imposibil, însă, să se întâmple aşa ceva. Rezultatul: suferinţa pacienţilor accentuată până la disperare.

CINE ESTE SPERIETOAREA SISTEMULUI SANITAR? Sunt lucruri pe care toate lumea le ştie, însă nimeni nu are curajul să exemplifice. Bolnavii, victime nevinovate ale unui sistem grav bolnav, sunt puşi în situaţii strigătoare la cer. Atunci când ajung în spitale, trebuie să vină cu buzunarele pline. Sunt trimişi să cumpere aproape totul. Din păcate, nu pot cumpăra şi aparatura medicală. Medicii sunt singurii care pot spune concret lucrurilor „pe nume”. Puţini sunt cei care au curajul să iasă „la rampă”. Dr. Dan Oprea de la Spitalul Judeţean din Ploieşti, judeţul Prahova, a scris, în câteva cuvinte, condiţiile pe care spitalul ploieştean le oferă. De fapt, el a comentat un articol apărut în presa locală, fapt ce a devenit o problemă naţională. „Ceea ce se întâmplă în spitalul nostru este o problemă generală în toate spitalele din România, poate cu excepţia câtorva clinici de mare valoare, fanion, ale medicinei româneşti, care probabil au o dotare mai bună, ca să aibă ce arăta şi Occidentului. Dar pentru omul simplu, spitalele judeţene se confruntă cu aceleaşi probleme ca şi noi”, a declarat medicul chirurg Oprea. El a primit semnale similare de la medici din alte oraşe, fapt care îl bucură, dar îi dă şi speranţe că lucrurile ar putea să se schimbe. Între timp, Ministerul Sănătăţii a demarat o anchetă la spitalul ploieştean. Dr. Oprea speră ca în urma anchetei declanşate să se demonstreze că lucrurile pe care le-a semnalat “nu sunt minciuni”, mai ales că a prezentat şi câteva probe la cele relatate. “Am reuşit să fiu mai rapid decât salariaţii spitalului şi să obţin câteva lucruri, plus nişte adevăruri din foile curente de observaţie ale pacienţilor mei, care demonstrează ceea ce am spus: că nu se poate administra acelaşi antibiotic timp de şase zile, că nu se poate da acelaşi anticoagulant timp de mai multe zile, că nu există substanţă de contrast ca să faci o tomografie computerizată, că nu există pense de biopsie pentru colonoscopie. Deci, lucrurile pe care le-am afirmat le-am demonstrat cu probe”, a declarat medicul. El îşi doreşte ca, în final, totul să fie spre bine.

“RĂMÂN ÎN ROMÂNIA PÂNĂ LA CAPĂT” În ciuda tuturor, vrea să rămână în sistem, pentru că îi place ceea ce face, îi place să lucreze la patul bolnavului, îi place să opereze. “Am o vârstă la care nu cred că pot să mai încep o viaţă nouă în altă parte. Am părinţii în vârstă, am morminte de vizitat. Rămân în România până la capăt. Sper să nu plătească Acarul Păun, asta sper, pentru că acum se iau declaraţii şi sunt învinuiţi colegi de-ai mei doar pentru faptul că au făcut nişte referate conform cu indicaţiile pe care le-au primit”, a adăugat Dan Oprea. O comisie de control a Ministerului Sănătăţii a ajuns, miercuri, la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Ploieşti, pentru a face verificări după ce chirurgul Dan Oprea a acuzat lipsa de implicare a autorităţilor, lipsa dotărilor şi mai ales a medicamentelor. Peste 20 de medici de la Spitalul din Ploieşti se declară solidari cu chirurgul Oprea, ei trimiţând o scrisoare deschisă în care spun că “sărăcia este cauza tuturor nemulţumirilor”, iar “condiţiile oferite de sistem obligă zilnic toţi medicii din România la mici compromisuri”. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Adrian Strâmbeanu, a catalogat drept “izolate” afirmaţiile chirurgului.

Malpraxis…

“Dacă vrei să tratezi un bolnav, nu reuşeşti să foloseşti aceeaşi schemă de tratament măcar 6 - 7 zile. Îţi vine să urli când zilnic ţi se schimbă antibioticele din farmacia spitalului. Dacă dai un anticoagulant, zilnic îl schimbi cu altul, deşi eşti conştient că este malpraxis. Compromisuri peste compromisuri, gândaci în saloane, paturi second-hand, cazarmament rupt, perne cu gâlme, dar anvelopări pe exterior… lucrări care, poate, aduc ceva celor care le propun. Nu ştiu, nu se leagă nimic. Toată lumea este liniştită! Există un vinovat de serviciu… MEDICUL!!! Ăsta trebuie să-şi asume răspunderea. A jurat, nu?”, a afirmat chirurgul.

Anchetă…

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a dispus, ieri seară, ca doi directori din cadrul MS, respectiv directorul ajunct al Direcţiei de Sănătate publică şi Control în Sănătate şi directorul adjunct al Direcţiei Asistenţă medicală, să se deplaseze cât mai urgent la Spitalul Ploieşti, pentru a întări echipa mixtă a MS şi a Consiliului Judeţean care efectuează un control pentru a verifica posibilele nereguli sesizate de mass-media. Ministrul a solicitat echipei de control să analizeze întreaga activitate în condiţii de deplină obiectivitate, neutralitate, respect al drepturilor tuturor celor care fac parte din personalul medical, eliminând orice tendinţă de abuz sau exces.

Speranţe de mai bine există!

Speranţe de mai bine în Sănătate există, fără discuţie, dacă promisiunile făcute de autorităţi vor fi puse în practică. Preşedintele Colegiului Medicilor din România, totodată reprezentant de marcă al Coaliţiei Profesioniştilor din Sănătate, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, declara, după ce anunţata grevă generală din sistem (ce ar fi trebuit să se desfăşoare pe 28 noiembrie) a fost amânată, că majoritatea solicitărilor Coaliţiei au fost acceptate, rămânând în discuţie creşterea eşalonată a bugetului, astfel încât în 2016 să ajungă la 6% din PIB. Prof. univ. dr. Astărăstoae a declarat că, la rectificarea din 2014, se vrea să se ajungă la 5% din PIB, în condiţiile în care, deocamdată, bugetul este de 4,3%, apoi la 5,5% în 2015 şi la 6% în 2016.