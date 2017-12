Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, vrea să facă reformă, nu glumă în sistemul sanitar, astfel încît, aproape săptămînal ia decizii pe care le consideră benefice pentru toţi cei implicaţi în acest domeniu. Astfel, promite că nu vor mai fi cozi la farmacii şi înăspreşte controalele la farmacişlti, pe care îi consideră vinovaţi de criza de medicamente gratuite şi compensate, desfiinţează spitale sau secţii, fără a consulta sindicatele din Sănătate, amînă aprobarea noii liste de medicamente gratuite şi compensate, şi toate acestea de dragul reformei al cărei iniţiator se consideră. Tot din proiectele sale de reformă face parte şi vinderea listei de pacienţi pe care o are un medic de familie. Mai mult decît atît, Nicolăescu a elaborat un proiect de ordin de ministru în care prevede că pe lîngă cabinetul în care îşi desfăşoară activitatea un medic de familie şi aparatura pe care o are în dotare, cadrul medical poate să "vîndă" şi pacienţii pe care îi trata. În cazul în care un medic moare, moştenitorii săi vor decide dacă angajează un alt doctor sau vînd lista de pacienţi. "Este vorba de vînzarea . În momentul în care un medic se pensionează, el va putea vinde cabinetul şi aparatura pe care a cumpărat-o. De asemenea, el le va comunica pacienţilor intenţia sa şi, dacă aceştia decid că vor să se transfere la alt medic, sînt liberi să o facă. De asemenea, cel care va cumpăra cabinetul, va efectua consultaţii timp de mai bine de un an alături de medicul de la care va cumpăra cabinetul pentru a se obişnui cu pacienţii şi afecţiunile lor", a declarat medicul de familie Doina Jinga.

Mulţi pacienţi sînt revoltaţi de această hotărîre şi consideră că este jignitor ca în schimbul lor să se primească o sumă de bani. Pînă de curînd, legea nu permitea transferul de pacienţi, iar de vînzare nici nu putea fi vorba. Deşi există anumite persoane care susţin că listele se vindeau ilegal, cu patru mii de euro, dacă la medicul respectiv erau înscrise în jur de o mie de persoane, acest lucru nu poate fi dovedit. De asemenea, această nouă lege a ministrului, va permite ca un medic tînăr, care nu are cabinet în oraş, să îl dobîndească, prin negocierea cu un medic care iese la pensie şi care îi poate ceda cabinetul şi pacienţii. "Cred că cel căruia îi voi vinde cabinetul va fi un tînăr. Preţul nu este stabilit de către medici, ci la calcularea lui se ţine seama de valoarea investiţiei în cabinetul respectiv, la momentul în care a fost achiziţionat de către medicul care iese la pensie, de costul aparaturii şi de numărul de pacienţi pe care îi are în evidenţă", a declarat dr. Jinga.