Medicul cardiolog acuzat de viol şi sex cu minori, achitat de Curtea de Apel Brașov

Medicul cardiolog Horaţiu Rus de la Spitalul Județean Brașov, acuzat de viol şi relații sexuale cu minori, victimele fiind pacienți de-ai săi, a fost achitat, astăzi, de Curtea de Apel Brașov, după ce, inițial, Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov îl condamnase la șapte ani de închisoare. Judecătorii Curţii de Apel Braşov au decis achitarea și a altor trei persoane judecate în același caz: Dumitru Traian Cojocaru - cunoscut ca Dana de Kronstadt, miss Travesty România 2010, Ioan-Daniel Ene şi Lazarovici Valentin, zis Nicola. De asemenea, alţi trei inculpaţi, Dodo Ferenc, zis Feriboata, Daniel Sebastian Măciucă şi Florentin Ovidiu Borşan, au fost condamnați de instanță la pedepse cu închisoarea cuprinse între şase şi şapte ani, pentru proxenetism. Cea mai mare pedeapsă - șapte ani de închisoare cu executare - a primit-o Dodo Ferenc, patronul unui club cu circuit închis din Braşov, unde clienţii întreţineau raporturi sexuale contra cost cu persoane minore de sex masculin. În cazul lui instanţa a dispus schimbarea încadrarii juridice din trafic de minori şi trafic de persoane în proxenetism. Judecătorii au decis în cazul acestuia şi confiscarea sumei de 19.000 de lei, reprezentând sume dobândite prin săvârşirea infracţiunii de proxenetism, precum şi menţinerea sechestrului asigurator asupra locuinţei sale din Braşov, în limita sumei de 23.753 de lei. Daniel Sebastian Măciucă a fost condamnat la cinci ani şi şase luni de închisoare, pentru complicitate la proxenetism, iar Florentin Ovidiu Borşan a primit şase ani de închisoare, pentru proxenetism. Astfel, Curtea de Apel Braşov a desfiinţat sentinţa dată în 24 iulie 2014 de Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov. Magistrații Tribunalului pentru Minori si Familie Braşov l-au condamnat pe medicul Horaţiu Rus la șapte ani de închisoare pentru viol. Rus a fost acuzat că a întreţinut relaţii sexuale cu doi tineri de 17 şi 18 ani, pacienți de-ai săi, exercitând asupra lor o violenţă psihologică. Medicul le-ar fi oferit tratament gratuit în schimbul raporturilor sexuale.Conform DIICOT, medicul Horaţiu Rus ar fi profitat de funcţie pentru a întreţine relaxii sexuale cu doi tineri aflaţi sub tratament. Unul dintre cei doi minori abuzați sexual de acesta în schimbul tratamentului le-a mărturisit anchetatorilor că a încercat să se sinucidă din cauza traumei psihice la care era supus. Tânărul, în vârstă de 17 ani, a fost obligat să întreţină relaţii sexuale în cabinetul privat al doctorului Rus, în luna februarie 2012, în schimbul tratamentului medical gratuit. Minorul le-a povestit anchetatorilor că a fost traumatizat psihic de doctor, iar după faptă a încercat să se sinucidă. Tânărul provine dintr-o familie fără posibilităţi materiale, care nu şi-ar fi permis să plătească tratamentul medical. Medicul Horaţiu Rus este acuzat că a abuzat sexual și un alt tânăr în vârstă de 18 ani, în perioada septembrie - octombrie 2011, tot în cabinetul său privat de pe strada Traian din Braşov. Potrivit anchetatorilor, cunoscut în grupurile de homosexuali sub numele Stela, doctorul ar fi fost un client fidel al Clubului V de pe strada Bazaltului, unde erau traficaţi minori pentru raporturi homosexuale. Tinerii racolaţi care refuzau să se prostitueze erau drogaţi, punându-li-se droguri în băutură, apoi erau obligaţi să întreţină raporturi sexuale cu clienţii barului. Medicul a fost obligat de magistrați să plătească daune morale de 5.000 de euro şi 10.000 de euro celor două victime. Totodată, celelalte șase persoane judecate în dosar au primit pedepse cuprinse între 4 şi 10 ani de închisoare. Astfel, cea mai mare pedeapsă, zece ani de închisoare pentru trafic de minori în formă continuată, a primit-o Dodo Ferenc, iar Daniel-Sebastian Măciucă şi Florentin-Ovidiu Borşan au fost condamnați la câte nouă ani de închisoare, în timp ce Lazarovici Valentin a fost condamnat la opt ani de închisoare. Cele mai mici pedepse, câte patru ani, precum şi interzicerea unor drepturi, le-au primit Traian Cojocaru și Ioan-Daniel Ene. Medicul braşovean a fost arestat preventiv în mai 2012, alături de cele şase persoane, pentru viol şi trafic de persoane. El a stat în arest preventiv 17 zile, în perioada 9 -28 aprilie 2012, însă a fost eliberat sub control judiciar. După ce a fost eliberat, medicul Horațiu Rus s-a întors la serviciu, la Spitalul Judeţean Braşov. În acest dosar, 16 persoane s-au constituit părţi civile, însă pentru nouă dintre ele au fost respinse ca nefondate acţiunile civile.