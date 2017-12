Medicul Ianceu, rănit în accidentul aviatic, la un nou control

Medicul Sorin Ianceu, rănit în urma accidentului aviatic din Munţii Apuseni, a venit, ieri dimineaţă, la un nou control la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Cluj-Napoca, acuzând dureri de spate şi de coaste şi spunând că abia aşteaptă să se întoarcă să opereze. Întrebat de jurnaliştii care l-au aşteptat la intrarea în Spitalul Judeţean cum se simte, el a spus că este în recuperare. “Mai am dureri la spate, coastele încă dor, piciorul aşteptăm să vedem cum va fi după plastia cu piele. Am venit la consult şi să vedem săptămâna viitoare o programare la intervenţia care va avea loc la picior, va fi luată piele dintr-o parte şi s-o pună deasupra plăgii, este o zonă granulară, care nu este acoperită cu piele. Mâine, în 20 februarie (azi - n.r.), voi avea ziua de naştere de o lună, pentru un bebeluş merg bine, sunt mândru că şi vorbesc”, a spus Ianceu. Medicul a spus că îl va vizita şi pe copilotul Răzvan Petrescu, care a rămas internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, şi a spus că ţine legătura zilnic cu ceilalţi medici răniţi în accident. Întrebat, de asemenea, cum vede, la o lună de la producerea accidentului aviatic, această experienţă, Sorin Ianceu a răspuns că trebuie să înveţe din ea tot ce se poate învăţa şi să meargă înainte.

“Nu e ceva ce îţi schimbă parcursul radical în viaţă, trebuie să iei tot ce ai învăţat din această experienţă şi să pui în practică în fiecare zi”, a spus medicul.

În urma accidentului aviatic produs în 20 ianuarie în Munţii Apuseni, într-o zonă accidentată, la peste 1.400 de metri altitudine, la graniţa dintre judeţele Cluj şi Alba, şi-au pierdut viaţa pilotul Adrian Iovan şi studenta Aurelia Ion. În accident au fost răniţi copilotul Răzvan Petrescu şi medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Cătălin Pivniceru de la Spitalul „Sfânta Maria“ şi Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beiuş.