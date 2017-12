Medicul Paul Porr este noul preşedinte al FDGR

Reprezentanţi ai Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR) din întreaga ţară s-au reunit, ieri, la Sibiu, pentru a alege noul preşedinte al formaţiunii, după ce Klaus Iohannis a renunţat la această funcţie, \"din motive etice\", odată cu intrarea în PNL. La încheierea lucrărilor Adunării Reprezentanţilor, Iohannis, cel care a condus FGDR în ultimii 11 ani, a anunţat că medicul Paul Porr, consilier judeţean la Sibiu, este noul lider al formaţiunii. El a spus că a rămas simplu membru al formaţiunii şi a refuzat orice funcţie de conducere în structurile FDGR, deşi i s-au propus variante. Totodată, Iohannis a arătat că \"puterea exemplului\" i-ar putea determina pe alţi colegi din FDGR să se înscrie în PNL, dar că el nu \"recomandă colegilor să facă acest pas\" şi că \"speră\" ca acest lucru să nu se întâmple. Noul lider al FDGR, Paul Porr, a spus, în discursul său, că mandatul său va sta \"sub semnul continuităţii\". Porr a menţionat că formaţiunea va continua să îndeplinească \"funcţia de punte\" între România şi Germania: \"Din păcate, cu Schengen nu am prea fost întrebaţi, dar vom face lobby în continuare pentru aderarea României\". (A.M.)