Mega-distracţie la „Seara grecească a anului”

Un eveniment deosebit de final de an, care a unit constănţeni de diferite etnii şi cu „dare de mână”, pentru ajutorarea copiilor aflaţi în suferinţă, a avut loc, sâmbătă seară, la restaurantul Colonadelor. „Seara grecească a anului”, organizată de clubul Rotaract şi Comunitatea Elenă, împreună cu Asociaţia Litoral - Delta Dunării, a adunat peste două sute de constănţeni dornici de petrecere, iar Ionuţ Galani şi ansamblul de dansuri al Comunităţii Elene Elpis au realizat o atmosferă incandescentă.

„PARANGHELIE” DE FINAL DE AN Spectacolul serii a debutat cu o serie de piese interpretate de tânăra solistă constănţeană Andreea Dragu, care a „încălzit” atmosfera înainte de show-ul dansatorilor Comunităţii Elene Elpis. Aceştia au încins atmosfera în stil tradiţional grecesc şi au declanşat o avalanşă de aplauze şi ovaţii ale publicului. Momentul cel mai spectaculos al serii a fost cel în care dansatorii au invitat alături de ei publicul, care a răspuns prompt şi... masiv, realizând o horă imensă. Solistul constănţean Ionuţ Galani, un obişnuit al evenimentelor dedicate muzicii şi tradiţiilor elene la malul mării, a interpretat apoi mai multe piese, spre deliciul publicului care a continuat dansul.

Prezentă la eveniment în calitate de invitat special, preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, a petrecut „greceşte” încă o seară la malul mării şi a declarat că finalul de an este un bun prilej pentru a sărbători succesele din turism. „Asociaţia Litoral - Delta Dunării a derulat, în acest an, numeroase evenimente în care a implicat membrii comunităţilor etnice care trăiesc în Dobrogea turistică. Brandul Constanţei include şi ceea ce înseamnă cultura acestor minorităţi. Nu puteam să lipsesc de la cea mai frumoasă petrecere a anului. Suntem şi greci, şi români, şi turci, şi tătari laolaltă, ca să petrecem ca la Constanţa. Încheiem un an turistic cu această ocazie”, a declarat Corina Martin. Aceasta a mai precizat că scopul caritabil al evenimentului este unul firesc pentru această perioadă a anului.

„Clubul Rotaract s-a implicat, şi în această seară, pentru strângerea unor fonduri menite să sprijine copiii de la secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean. Cei care au venit la această seară au contribuit cu bani într-o urnă. Ne aflăm în preajma sărbătorilor şi e firesc să petrecem, să ne bucurăm, dar şi să ajutăm. Pentru prima oară după 15 ani, voi petrece noaptea dintre ani la Constanţa”, a mai spus Corina Martin.