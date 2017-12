Melanj de tradiţie şi artă contemporană în viitorul Cazino Constanţa

Clădirea ar fi fost deja modernizată dacă Guvernul nu sista procedurile de achiziţii publice

„Chirurgul estet” care se va ocupa de recondiţionarea şi modernizarea bătrînului edificiu este arhitectul francez Cristophe Herbert, „naşul” altor 70 de cazinouri moderne de pe întreg mapamondul. Ţinînd cont de ţinuta multiculturală a Constanţei, Herbert a imaginat în viitorul Cazino spaţii complexe, care şochează prin amestecul fericit de modern cu tradiţional şi prin „cocktailul” de culturi. La nivelul zero vor fi amenajate, conform proiectului realizat de francez, două restaurante, o sală de festivităţi, un bar şi trei terase. Restaurantul Vernescu va combina decoraţiunile tradiţionale restaurate ale Cazinoului cu glastre baroce şi mobilier modernist şi va avea ataşată o terasă cu deschidere la mare. Al doilea restaurant va fi un tribut adus decoraţiunilor orientale, din care, evident, nu vor lipsi sculpturile moderne. Sala de festivităţi are, în opinia arhitectului, un singur rol: să strălucească. La etaj vor fi amenajate sălile de jocuri, unde va fi rezervat şi un mezanin VIP pentru cei mai celebri jucători de jocuri de noroc.

Primarul Mazăre a declarat în cadrul conferinţei că viitorul Cazino reabilitat va reprezenta unul din principalii poli de atracţie turistică ai Peninsulei Constanţei: „În afară de problemele de infrastructură din Peninsulă şi banii de la UE pe care sîntem foarte aproape să îi accesăm pentru reabilitarea faţadelor tuturor clădirilor, Peninsula trebuie să aibă şi poli de atracţie turistică. Am gîndit în acest scop amenajarea portului turistic în Portul Tomis şi reintroducerea Cazinoului în circuitul turistic. A apărut ulterior ideea înfiinţării unui al treilea punct de atracţie: bazarul oriental de la Poarta 1, care se integrează perfect în atmosfera zonei peninsulare”. El a adăugat că, din păcate, la fel ca în cazul altor proiecte ale municipalităţii, reabilitarea Cazinoului a fost blocată de Guvern. „După două etape parcurse în cadrul licitaţiei demarate pentru atribuirea lucrărilor de reabilitare, Guvernul nostru drag şi deştept a blocat licitaţia printr-o ordonanţă care impune ca din comisia de organizare a licitaţiei să facă parte şi un reprezentant al Ministerului de Finanţe, pe care a omis să îl delege pentru că nu apăruseră normele de aplicare a ordonanţei. Am dat în judecată statul pentru că ne-a amînat licitaţia, după un an şi jumătate am cîştigat procesul şi acum, pentru că s-a desemnat un reprezentant al Ministerului, am reuşit să finalizăm licitaţia. Dacă nu era întîrziată licitaţia, probabil că acum lucrările erau gata”, a mai spus primarul.