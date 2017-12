„Memoria din vis”

08:57:29 / 05 Iunie 2014

Felicitări!

Am citit cu emoţie şi cu mare bucurie cartea doamnei Mioara Iancu-Bratosin. Este ca o melodie calmă, lină, plină de lumină şi sinceritate. Am descoperit chiar multe aspecte comune cu viaţa mea. Mă refer la educaţia aleasă de care am beneficiat noi două şi majoritatea celor care aparţin acestei generaţii. Societatea din ziua de azi este la un nivel dezastruos impregnat cu ură, cu răutate, venin, răzbunări, ironii, corupţie, incultură, vulgaritate...şi toate acestea şi-ar găsi rezolvarea în educaţia DIN FAMILIE, continuată cu educaţia din şcoală. Plec din învăţământ spre pensie cu un gust amar, cu numeroase nemulţumiri, deşi am şi multe satisfacţii şi amintiri plăcute. Revenind la cartea doamnei Mioara, este o minune răsărită din vremuri cu totul diferite faţă de cele actuale. Felicitări şi calde îmbrăţişări, dragă Mioara!