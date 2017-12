“Memorie şi identitate“, monografii ale localităţilor constănţene

Biblioteca Judeţeană “Ioan N. Roman“ este implicată, în această perioadă, în derularea unui amplu proiect intitulat “Memorie şi identitate“, care vizează realizarea de monografii complete ale localităţilor din judeţul Constanţa. Potrivit directorului adjunct al instituţiei, Adriana Gheorghiu, lucrul la acest proiect de anvergură a început în urmă cu şase luni, primul pas fiind elaborarea unor chestionare şi implicarea bibliotecarilor din judeţ în completarea acestora. Această activitate de documentare este extrem de laborioasă şi este estimată să se desfăşoare chiar pe parcursul mai multor ani, listele de întrebări făcînd referire la toate aspectele de viaţă ale comunităţilor respective, de la economie, religie, cultură, istorie, geografie, pînă la obiceiuri şi tradiţii. Reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ioan N. Roman“ - iniţiatorii proiectului, au considerat că bibliotecarii localităţilor constănţene sînt cele mai potrivite persoane pentru obţinerea materialului documentar, datorită gradului mare de instrucţie, care pot colabora eficient cu şcoala, biserica, primăria şi consiliile locale. La finalul investigaţiilor din teritoriu, care includ şi abordarea persoanelor vîrstnice ale comunităţilor, care îşi mai pot aminti legende despre istoria locurilor respective, precum şi consultarea documentelor deţinute de Arhivele Statului, toate informaţiile colectate vor fi aduse la Biblioteca Judeţeană, unde, pe baza unei structuri prestabilite, vor fi elaborate monografiile localităţilor din judeţul Constanţa.

De asemenea, Biblioteca Judeţeană desfăşoară un alt mare proiect, care are în vedere elaborarea celui de al III-lea volum al “Dicţionarului de personalităţi dobrogene“. Lucrarea va cuprinde, de această dată, informaţii despre personalităţi din domeniul pedagogiei, teologiei şi psihologiei. În prezent are loc colectarea materialului documentar, colectivul implicat în derularea proiectului fiind format din directorul Bibliotecii Judeţene, dr. Liliana Lazia, prof. Ion Faiter, directorul Bibliotecii Universităţii “Ovidius“, prof. Ioan Popişteanu, directorul adjunct al Bibliotecii Judeţene, Adriana Gheorghiu şi bibliotecarul Gelu Culicea, sub coordonarea dr. Constanţa Călinescu. Lucrarea este estimată să vadă lumina tiparului pînă la finele acestui an şi va apărea în continuarea “Dicţionarului de personalităţi dobrogene. Vol II“ (2005), care include nume de referinţă ale vieţii politice, administraţiei publice, armatei şi justiţiei, precum şi a primului volum dedicat domeniului ştiinţelor (2004).