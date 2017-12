MEN are mandat oficial să tipărească diplome

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a declarat că Executivul a aprobat hotărârea prin care prin care diplomele sunt gestionate 100% de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), care are astfel "mandat legal, oficial", să înceapă tipărirea actelor de studii. "Miercuri a trecut, în şedinţa de guvern, o hotărâre prin care diplomele sunt gestionate de MEN 100% şi vor fi tipărite de Imprimeria Naţională. Avem mandat legal, oficial, să procedăm la tipărirea diplomelor", a spus ministrul Educaţiei. Pricopie nu a estimat o dată de la care va începe tipărirea diplomelor, dar a precizat că demersurile au început. Candidaţii care au promovat Bacalaureatul anul acesta vor primi adeverinţe, în locul diplomelor, după ce DNA a demarat o anchetă privind monopolul unei companii private pe această activitate. Problema eliberării de adeverinţe în loc de diplome a apărut în contextul anchetei procurorilor anticorupţie, care cercetează modul în care compania Romdidac, ce funcţiona până în 1989 ca direcţie în Ministerul Învăţământului, a primit dreptul exclusiv de a furniza diplomele şcolare şi universitare, girat succesiv, după 1990, de şefii acestei instituţii. Ancheta DNA a determinat Ministerul Educaţiei să renunţe la colaborarea cu Romdidac şi să facă demersurile necesare pentru ca realizarea diplomelor să se facă de către stat, prin Imprimeria Naţională. "S-a renunţat la Romdidac, iar licitaţia pentru activitatea de furnizare a diplomelor nu este, în opinia mea, o variantă. Consider că această activitate trebuie să fie monopol de stat şi intenţionăm să fie făcută de Imprimeria Naţională. Pentru a obţine asta, e nevoie însă de cadrul legal. Mai întâi, prin recenta ordonanţă de modificare a Legii Educaţiei, am stipulat ca responsabilitatea legată de diplome să revină Ministerului Educaţiei Naţionale şi rămâne să fie dată şi o Hotărâre de Guvern de modificare a organizării ministerului, după care ne vom putea duce la Imprimeria Naţională, care să fie unic gestionar pe furnizarea de diplome. Precizez că, astfel, se face „curăţenie“ şi la acest capitol. Totul va fi gestionat de stat. Va exista şi o bază de date unică, accesibilă online, în care oricând se va putea verifica veridicitatea unui act de studii", declara, sâmbătă, ministrul Educaţiei.

MEN a informat ulterior că absolvenţii de clasa a XII-a care au promovat Bacalaureatul pot să folosească adeverinţele ce atestă acest fapt atât în ţară, cât şi în străinătate, iar acestea sunt valabile 12 luni.