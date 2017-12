Merkel „dezgroapă” Planul Marshall într-un discurs către SUA

O economie europeană puternică este și în avantajul Statelor Unite, a declarat miercuri cancelarul german, Angela Merkel, invocând Planul Marshall postbelic prin care Washingtonul a investit în Germania, pentru a evidenția că schimburile comerciale pot aduce ''o situație reciproc avantajoasă'', transmite Reuters. "George C. Marshall era convins că un comerț bun și o economie puternică în Europa sunt și în avantajul companiilor americane - și nu ar trebui să uităm acest lucru", a afirmat ea într-un discurs la organizația non-profit The German Marshall Fund of the United States. "Protecționismul, izolaționismul împiedică inovația și, pe termen lung, sunt în dezavantajul tuturor, în special al celor care mizează pe izolaționism, chiar dacă folosesc un termen diferit pentru asta", a adăugat Merkel, conform unei traduceri oficiale în engleză a discursului său susținut în germană.