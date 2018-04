Mesaj de ULTIMĂ ORĂ al Sanitas!

14:48:02 / 20 Aprilie 2018

legea salarizarii este f prost gandita si facuta, la nivelul economic al tarii , diferenta intre salariul minim /maxim ar trebui sa fie de maxim 10 ori ! guvernantii impart cu darnicie ceea ce NU este din buzunarul lor, uita ca bugetul se bazeaza in primul rand pe aportul firmelor private! trebuie sa existe un echilibru intre stat/privat, e revoltator sa vezi ca in aceeasi tara, incompetenti/hoti/nesimtiti angajati la stat au de 2-3 ori salariul unuia de la privat care are si program mai mare si libere mai putine, sporuri/beneficii nu mai zic... cum sa platesti tu, ca stat, un medic indif de pregatirea lui cu peste 15000, peste 22000 lei net, cum au aratat fluturas la tv??? asistente medicale cu peste 4000 lei net plus sporuri, cand ele sunt vai mama lor ca si competenta/nesimtire fata de pacienti? grefiera( adica dactilograf ) cu peste 6-7000 lei net, plus sporuri, pensii speciale, samd.... pai cat , de unde atatia bani? normal ca nu sunt bani pt restul din sanatate, le au facut la medici si asistente salarii ca in elvetia, restul sunt in romania :)