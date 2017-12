Meteorologii anunță temperaturi de plajă pe litoral! Vezi când!

Pentru miercuri, 3 mai, meteorologii anunță temperaturi numai bune de stat la plajă; astfel, maximele pe litoral vor ajunge până la 27 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 11 și 15 grade C. Și joi, 4 mai, va fi cald la Constanța, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime se vor situa în intervalul 19 și 26 de grade C, iar minimele se vor situa între 10 și 15 grade C. Vineri, 5 mai, mercurul în termometru va scădea puțin; maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade C, iar minimele între 9 și 13 grade C.