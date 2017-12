Michael Bolton va concerta din nou în România

Michael Bolton va reveni, anul viitor, în România, urmînd să susţină, în luna aprilie, un concert la Sala Polivalentă din Bucureşti. Concertul din România face parte dintr-un turneu pe care artistul îl susţine în prima parte a anului viitor. Cîntăreţul are programate spectacole şi la Royal Albert Hall din Londra. Michael Bolton a mai susţinut un concert în România, anul trecut, cînd şi-a promovat la Bucureşti albumul "Til the End of Forever". Potrivit organizatorilor, el a vrut să revină doarece aici a legat mai multe prietenii, iar publicul l-a primit cu multă căldură.

De-a lungul carierei sale, Bolton a vîndut peste 52 milioane de albume şi single-uri şi a cîştigat două premii Grammy, pentru cel mai bun artist şi şase premii American Music. A compus pentru Barbra Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Kenny G., Cher, Patti Labelle şi mulţi alţii. De asemenea, a scris piese în colaborare cu artişti ca Bob Dylan, BabyFace sau Diane Warren şi a cîntat alături de Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Renee Fleming, Patti Labelle, Ray Charles, Percy Sledge şi BB King