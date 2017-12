Purtătoarea de cuvânt a lui Michael Schumacher, Sabine Kehm, a declarat că fostul pilot de Formula 1, rănit grav în decembrie 2013, face progrese corespunzătoare gravităţii situaţiei şi a reiterat faptul că germanul are de dus „o luptă grea”, informează Daily Mail. „Avem nevoie de o perioadă lungă. Va dura mult şi va fi o luptă grea. Michael Schumacher face progrese corespunzătoare gravităţii situaţiei”, a spus Kehm. Această declaraţii ale lui Kehm atrag îndoieli cu privire la unele afirmaţii făcute recent de fostul pilot de F1 Philippe Streiff pentru jurnalul „Le Parisien”. Streiff a declarat că Schumacher încă nu vorbeşte, dar începe să îi recunoască pe apropiaţii săi şi a precizat că germanul are deocamdată o mobilitate limitată. Streiff a menţionat că a obţinut informaţii de la soţia lui Schumacher, Corinne, şi de la chirurgul Gerard Saillant. Sabine Kehm a declarat că Philippe Streiff nu este un apropiat al lui Schumacher, cum a fost prezentat de presă, şi că nu este adevărat că a discutat cu cele două persoane menţionate, şi anume cu Gerard Saillant şi Corinne Schumacher. „Nu pot confirma ştirea. Pot doar să confirm că nu ştiu de unde obţine informaţii domnul Streiff, pentru că nu are vreo legătură cu noi şi nu a avut niciodată”, a spus Kehm. Şi Gerard Saillant a negat informaţiile conform cărora ar fi discutat cu Philippe Streiff despre Michael Schumacher. „De un an nu am avut niciun fel de contact, verbal, scris sau fizic cu Philippe Streiff”, a spus Saillant, conform AFP.

La 29 decembrie 2013, fostul pilot de Formula 1 Michael Schumacher a fost victima unui accident la schi, în staţiunea franceză Meribel. El a fost transferat la un spital din Grenoble după ce a suferit un traumatism cranian sever şi o hemoragie cerebrală. Până la 16 iunie, Schumacher a fost în comă. El a fost transferat la 18 iunie la o unitate medicală de specialitate din Lausanne, iar la 9 septembrie a fost externat şi mutat la locuinţa sa din localitatea elveţiană Gland.