Michael Schumacher împlineşte astăzi 46 de ani

Septuplul campion mondial la Formula 1, Michael Schumacher, grav rănit într-un accident de schi la 29 decembrie 2013, împlineşte astăzi 46 de ani. Michael Schumacher s-a născut pe data de 3 ianuarie 1969, în localitatea Hurth, situată în vestul Germaniei, în landul Nordrhein-Westfalen. El a debutat în Formula 1 la vârsta de 22 de ani, la volanul unui monopost Jordan, în august 1991, în Marele Premiu al Belgiei, desfăşurat pe circuitul Spa-Francorchamps şi a obţinut prima victorie un an mai târziu, pe acelaşi circuit. Schumacher are în palmares şapte titluri de campion mondial, în 1994, 1995 (ambele cu Beneton), 2000, 2001, 2002, 2003 şi 2004 (toate cinci cu Ferrari), performanţă neegalată până acum. Schumacher s-a retras prima dată din Formula 1 la finalul anului 2006, apoi a revenit în Marele Circ în 2010, atras de proiectul Mercedes, care cumpărase echipa Brawn GP. Însă în trei sezoane petrecute la Mercedes germanul nu a mai arătat forma care l-a ajutat să intre în posesia celor şapte titluri mondiale. Michael Schumacher nu a reuşit în această a doua etapă a carierei decât un loc 3, la Valencia, în 2012, şi patru clasări pe locul 4. La 29 decembrie 2013, fostul pilot de Formula 1 Michael Schumacher a fost victima unui accident la schi, în staţiunea franceză Meribel. El a fost transferat la un spital din Grenoble, după ce a suferit un traumatism cranian sever şi o hemoragie cerebrală. Până la 16 iunie 2014, Schumacher a fost în comă. El a fost transferat la 18 iunie la o unitate medicală de specialitate din Lausanne, iar la 9 septembrie a fost externat şi mutat la locuinţa sa din localitatea elveţiană Gland. În 29 decembrie 2014, la un an de la accident, purtătoarea de cuvânt a lui Michael Schumacher, Sabine Kehm, a declarat că fostul pilot de Formula 1 face progrese corespunzătoare gravităţii situaţiei şi a reiterat faptul că germanul are de dus "o luptă grea".