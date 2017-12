Micii constănțeni își dezvoltă creativitatea prin teatru

Elevii Școlii Gimnaziale nr. 29 ”Mihai Viteazul” din Constanța au avut șansa să trăiască experiența actorilor care primesc aplauze la sfârșitul reprezentației participând la activitatea intitulată ”Ora de dirigenție”. Proiectul a fost susținut de actrița Teatrului de Stat Constanța, Luiza Martinescu, cu participarea specială a actorului Nicodim Ungureanu, desemnat Actorul Anului în România în 2015. Proiectul îşi propune dezvoltarea imaginaţiei și a atenţiei, a spiritului de observaţie, a comunicării şi a spontaneităţii, existând numeroase studii care atestă faptul că teatrul influenţează pozitiv procesul de învăţare, dezvoltând psihicul şi socialul printr-o metodă plăcută, veselă, într-o manieră nonformală. De asemenea, proiectul dorește să stimuleze pozitiv creativitatea individuală, precum și să-i încurajeze pe copii să se exprime cu ajutorul mijloacelor oferite de teatru şi să își perfecționeze calitatea limbajului, pronunţiei şi intonaţiei. Elevii claselor a VI-a C (prof. diriginte Camelia Cantaragiu) şi a VII-a A (prof. diriginte Ionela Popa) au încercat să-şi descopere talentul actoricesc sub îndrumarea celor doi mari actori, participând la jocuri pentru dezvoltarea memoriei şi a puterii de concentrare, la exerciţii de imaginaţie - improvizaţie, precum şi la jocuri pentru dezinhibare şi dobândirea încrederii în propria persoană. Micii actori au fost încântaţi atât de inedita activitate, cât şi de prezenţa celor doi actori, aşteptând cu nerăbdare următoarea întâlnire. ”Elevii şcolii noastre se dovedesc, în continuare, pasionaţi de arta teatrului, care ne-a bucurat de-a lungul timpului, cu rezultate deosebite la concursurile şi festivalurile de profil din ţară şi din străinătate”, precizează reprezentanții școlii într-un comunicat. Astfel, elevii se mândresc cu premii la:

- Concursul Internaţional „Castello di Duino”, Italia, secţiunea „Teatru”, martie 2015, Menţiune specială, echipa: Andreea Butcaru (clasa a VI-a), Miruna Caba (clasa a VI-a), Andreea Ciolache (clasa a VI-a), Felix Lazarov (clasa a VI-a), Maria Partenie (clasa a VI-a), Maria Brânză (clasa a VIII-a), Anda Brătoi (clasa a VIII-a), Otilia Buciuneanu (clasa a VIII-a), Maria Geani (clasa a VIII-a), Olga Satnoianu (clasa a VIII-a), Beatrice Vidru (clasa a VIII-a) - prof. Camelia Cantaragiu

- Concursul Naţional de Artă Dramatică „Spiritul lui Caragiale”, Premiul III pentru interpretare și mențiune pentru regie - Trupa de teatru „Caţavencii”, formată din elevii clasei a VIII-a: Ioana Fătu, Albert Capalb, Robert Mihai, Mihnea Stan şi Alexandru Ivanciu - prof. Carmen Guguş; Premiul III pentru afiş - Mădălina Lupu (clasa a VIII-a) - prof. Ina Burduţă;

- Festivalul Internaţional pentru Elevi „Aplauze”, ediţia a VI-a, aprilie 2015, Premiul I şi Premiul pentru originalitate, la gimnaziu, pentru trupa de teatru „Medieville”: Andreea Butcaru (clasa a VI-a), Andreea Ciolache (clasa a VI-a), Delia Chirilescu (clasa a VI-a), Teodora Fuduli (clasa a VI-a), Andra Tătaru (clasa a VI-a), Miruna Caba (clasa a VI-a), Maria Partenie (clasa a VI-a), Andrei Calu (clasa a VI-a), Felix Lazarov (clasa a VI-a), Andreas Başchir (clasa a V-a), Alexandra Nădejde (clasa a V-a), Gloria Neagu (clasa a V-a), Anne Mary Balaban (clasa a V-a) - prof. Camelia Cantaragiu

- Festivalul Naţional de Teatru „George Constantin”, Bucureşti, ediţia a XV-a, Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar - Felix Lazarov (clasa a VI-a) pentru rolul „Geamănul” din piesa “Nu mai cred în poveşti” - prof. Camelia Cantaragiu; Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar - Delia Popescu (clasa a VI-a) cu rolul “Iepurele de câmp” din piesa “Nu mai cred în poveşti” - prof. Camelia Cantaragiu.