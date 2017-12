Micii fotbaliști de la Academia Farul au câștigat Cupa Prosport Focșani

21:14:20 / 15 Martie 2017

Adevarul

Felicitări,copiilor pentru rezultatul frumos! Nu cred ca este un articol care are vreo legătură cu domnul antrenor Carali, dar, daca tot s-a pornit o campanie de denigrare a acestuia, imi permit si eu sa-mi expun parerea, in calitatea mea de părinte de copil antrenat de catre dumnealui. In primul rand, dl.Carali este unul dintre cei mai buni antrenori , daca nu, cel mai bun antrenor din Constanța. Si asta nu trebuie s-o spun eu, ci rezultatele obtinute pot vorbi singure. Echipele antrenate de catre acesta au participat la multe turnee si au si castigat multe turnee. Este un pedagog foarte bun, copiii il indragesc, la antrenamentele dumnealui acestia vin de placere iar la turnee reuseste sa obtina rezultate frumoase cu care orice club nu poate decat sa se mandreasca. Este un profesionist, indiferent unde ar activa ca antrenor. PS. Copilul meu este antrenat de catre dansul, joaca( fara nicio intervenție din partea mea) si nu e machidon . Este normal sa existe si oameni frustrati si invidiosi in orice domeniu.Dar, daca ai putin caracter ii spui omului in fata ceea ce crezi despre el si nu te ascunzi in spatele unui pseudonim. O seara buna!