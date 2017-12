Mick Jagger, creditat cu o nouă iubită

Rockerul Mick Jagger a fost fotografiat în compania unei brunete misterioase în Elveţia, alimentând zvonurile potrivit cărora starul britanic ar avea o nouă parteneră, la mai puţin de trei luni de la decesul iubitei sale, creatoarea de modă L'Wren Scott. Mick Jagger a fost fotografiat în timp ce se relaxa alături de o femeie brunetă, în balconul unui hotel de lux din Zurich, după un concert pe care trupa The Rolling Stones l-a susţinut în acest oraş elveţian, pe 1 iunie. Într-o altă fotografie, rockerul este prezentat în timp ce stă pe un fotoliu în acel balcon, iar femeia, mult mai tânără decât muzicianul şi a cărei identitate nu este cunoscută, se află în spatele acestuia şi pare că îl sărută pe cap. ”Mick a muncit foarte mult pentru ca The Rolling Stones să îşi reia acest turneu. E un bărbat celibatar, iar acum încearcă să se distreze şi el puţin. Nimeni nu are nicio idee despre cine este acea femeie - nici măcar membrii echipei sale de securitate”, a declarat o sursă citată de tabloidul ”The Sun”.

Publicarea acestor fotografii a înfuriat-o însă pe sora creatoarei de modă, Jan, în vârstă de 53 de ani. ”Şi oamenii se mai întreabă de ce era L'Wren atât de deprimată? Aceste fotografii mă fac să mă întreb ce gândeşte şi ce simte cu adevărat Mick. Fiica lui spune că el este încă devastat de moartea surorii mele. Dar, apoi, vezi aceste fotografii. El nu se va schimba niciodată”, a declarat aceasta pentru tabloidul ”Sunday Mirror”. Totodată, prietenii rockerului britanic susţin că ”îşi îneacă amărăciunea” petrecând cu femei, după sinuciderea partenerei sale de viaţă. Un prieten al starului rock a spus: ”Unii bărbaţi îşi îneacă amărăciunea în alcool. Mick nu bea prea mult alcool, dar îşi îneacă amărăciunea petrecând cu femei”. Potrivit presei britanice, femeia alături de care Mick Jagger a fost fotografiat în hotelul din Zurich nu este prima cu care rockerul s-a distrat după moartea iubitei sale. Apropiaţii lui spun că rockerul de 70 de ani a revenit la vechiul lui comportament, iar aceste aventuri sexuale sunt, pentru el, un fel de ”mecanism de protecţie pentru a-şi asigura stabilitatea emoţională”.

Trupa The Rolling Stones şi-a reluat de curând turneul mondial, după ce anulase concertele din Australia şi Noua Zeelandă, în urma decesului partenerei de viaţă a lui Mick Jagger, creatoarea de modă L'Wren Scott, care s-a sinucis pe 17 martie, în apartamentul ei din New York, la 49 de ani.