Mii de yoghini în spirala hiatus, la Costineşti

Cîteva mii de yoghini din mai multe ţări au participat, aseară, la cel mai important eveniment al Simpozionului Internaţional de Yoga de la Costineşti - spirala de hiatus. Adepţii Mişcării Spirituale pentru Integrare în Absolut (MISA) consideră că momentul propice pentru a se încărca din plin cu energie divină este ziua de duminică, “Ziua Soarelui“, cînd are loc spirala de hiatus. Acesta este al treilea an în care întrunirea de la Costineşti are loc fără Gregorian Bivolaru. Totuşi, “Guru“ participă la eveniment de la distanţă, din Suedia, unde se află din 2004, cînd a primit azil politic. Potrivit organizatorilor, Bivolaru a transmis, sîmbătă, un mesaj special către învăţăceii săi, sfătuindu-i să îşi elibereze mintea pentru a intra într-o “stare sublimă de vid mental pe fondul de aspiraţie intensă către Dumnezeu“. Bivolaru le-a spus adepţilor că numai aşa vor “rezona din plin cu energiile misterioase divine care se manifestă în acel moment“. Pregătirile pentru “momentul inefabil de întîlnire cu Dumnezeu“ au început, ieri, la ora 15.00. În intervalul 16.30 – 17.00, yoghiniii au format şirurile zodiacale, iar apoi, pînă la ora 19.00, au format spirala yang. Între orele 19.01 şi 20.49, adepţii MISA au intrat în meditaţia de hiatus, care a atins maximul la ora 19.55 (“ora lui Jupiter“).

Staţiunea Costineşti este locul tradiţional al reuniunii anuale yoga, care se desfăşoară în perioada 1 august - 3 septembrie şi care anul acesta a ajuns la cea de-a 17-a ediţie. Programul simpozionului de la Costineşti a inclus conferinţe spirituale, meditaţii zilnice, spectacole şi chiar un concurs de miss. Potrivit purtătorului de cuvînt al MISA, Crina Calec, participanţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii pentru a participa la aceste activităţi: să nu consume tutun sau alcool, să nu mănînce carne sau să asculte muzici perturbatoare, cum ar fi rock-ul. De asemenea, analizele medicale la zi sînt obligatorii, fără acestea participanţii neputînd intra în tabără. Simpozionul Internaţional de Yoga de la Costineşti este considerat de către adepţii MISA drept cel mai important eveniment al anului.