Mila Kunis mai vrea un copil

Actriţa americană Mila Kunis, care urmează să nască o fetiţă în mai puţin de o lună, îşi doreşte să rămână însărcinată din nou, pentru că vrea ca diferenţa de vârstă dintre copiii săi să fie foarte mică. O sursă apropiată actriţei a declarat pentru RadarOnline.com că Mila Kunis este nerăbdătoare să mai aibă un copil cu logodnicul său, Ashton Kutcher. Amândoi îşi doresc o familie numeroasă şi le spun tuturor acest lucru. Mila Kunis, în vârstă de 30 de ani, vrea să nască natural, dar Ashton Kutcher nu vrea ca iubita lui să aibă dureri. ”Mila îşi dorea să nască natural, fără niciun fel de medicamente sau sedative, dar a fost sfătuită să nu facă asta pentru că organismul s-ar putea să n-o ajute. Ashton refuză să accepte dorinţa ei şi nu vrea să o vadă suferind”, a mai spus sursa citată de RadarOnline.com.

Pe de altă parte, Ashton Kutcher intenţionează să fie un tată sever. ”Ashton nu le va permite copiilor săi să devină nişte mici vedete răsfăţate ale Hollywood-ului. Nu vă aşteptaţi să îi vedeţi pe copii pe vreun covor roşu”, a mai spus sursa. Mila Kunis şi Ashton Kutcher, colegi în distribuţia serialului ”Anii '70 / That '70s Show”, au confirmat logodna în luna februarie 2014. Cei doi au început o relaţie în 2012, la aproape un an după ce Ashton Kutcher s-a despărţit de actriţa Demi Moore, după şapte ani de căsnicie. După un proces complicat, ce a durat mai bine de un an, Ashton Kutcher a divorţat oficial de Demi Moore în noiembrie 2013. Mila Kunis şi Ashton Kutcher se vor căsători în iulie 2015, potrivit unei persoane apropiate cuplului. ”Ei vor să se concentreze în primul rând pe fiica lor şi să facă nunta vara viitoare. Nu va fi un eveniment mare, dar va fi elaborat. La petrecerea de nuntă va participa distribuţia serialului ”That '70s Show”, ei fiind foarte apropiaţi. Încă mai petrec timpul cu cei din distribuţia originală a serialului. Cel mai probabil, Danny Masterson va fi cavalerul de onoare, deoarece el şi Ashton sunt ca fraţii”, a mai spus sursa citată.

ADIO, ACTORIE?! Ashton Kutcher, cel mai bine plătit actor de la Hollywood, renunţă la actorie, la doar 36 de ani. Acesta a declarat că vrea să se implice în mai multe afaceri şi să se dedice vieţii de familie, mai ales că la finalul anului va deveni tată. Plătit cu 750.000 de dolari pe fiecare episod din serialul ”Two and a Half Men”, Ashton Kutcher vrea să renunţe la actorie, după cum s-a grăbit să dezvăluie un apropiat al lui. ”Ashton își dorește o pauză îndelungată. Nu vrea să mai calce pe platoul de filmare prea curând. O să se concentreze de acum înainte pe adevărata lui pasiune: tehnologia. Este dependent de tehnologie și se visează următorul Steve Jobs”, a declarat un apropiat al lui. Peste 200 de milioane de dolari a investit până acum Kutcher în afaceri din domeniul tehnologic, în website-uri și aplicații.