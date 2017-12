Miliardarul Comănescu a contestat sechestrul asigurător

11:08:39 / 15 Ianuarie 2015

GSP

E o companie romaneasca cu cateva mii de angajati care face in jur de 90% din afaceri in afara tarii. Aduce bani in tara. Comanescu e tinta unor atacuri din zona politica pentru ca nu este de acord cu ce s-a intamplat in ultimii ani in Constanta. Nu e singurul constantean nemultumit, si s-a simtit dator sa faca ceva impotriva felului in care este administrat orasul. Acum este atacat pentru ca a avut acest curaj.