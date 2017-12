Ministerul Mediului anunță o nouă taxă de timbru

Ministrul Mediului, Cristiana Palmer, a declarat luni că Guvernul lucrează la ''o nouă variantă de taxă de timbru'', după declararea ca ilegală a celei actuale, iar românii care au plătit până acum această taxă de mediu o vor putea recupera pe cale administrativă.

''Lucrăm la o nouă variantă de taxă de timbru, avem un grup de lucru şi sper ca până în toamnă, când reintrăm în activitatea intensă pe domeniul acesta, să venim cu o variantă care sper să fie mai echitabilă pentru toată lumea şi inclusiv pentru principiul <<poluatorul plăteşte>>, care este de fapt fundamentul unei astfel de taxe'', a afirmat Palmer.

Întrebată ce se va întâmpla cu cei care au plătit deja această taxă, Palmer a răspuns că în ministerul său se lucrează deja la o soluție.

''Curtea Europeană de Justiţie a declarat că taxa este ilegală şi până acum oamenii trebuiau să dea statul în judecată ca să îşi recupereze banii. Anul acesta eu am introdus în mod special şi am lucrat cu colegii, am făcut un ordin de ministru comun ca să dăm posibilitatea ca şi pe cale administrativă să se recupereze aceşti bani de către cetăţeni şi vom vedea ce formulă vom avea în final, care să fie modalitatea de a returna banii'', a mai spus ministrul.