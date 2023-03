Ministrul Apărării Naționale: Mihail Kogălniceanu este mai mult decât o bază militară, este un simbol

Militarii Bazei 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu au primit astăzi vizita ministrului apărării naționale, Angel Tîlvăr și a șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu.

Discuțiile purtate de conducerea MApN cu echipa de comandă a bazei s-au axat, în principal, pe condițiile de muncă asigurate personalului militar și civil, stadiul de derulare a proiectelor de extindere și modernizare a infrastructurii, precum și starea tehnicii și echipamentelor din dotare.

Comandantul Bazei 57 Aeriană, comandorul Nicolae Crețu, a prezentat, de asemenea, o situație a activităților de instruire în comun prin exerciții bilaterale și multinaționale găzduite în anul 2022 la Mihail Kogălniceanu și perspectiva pentru 2023.

Agenda vizitei a cuprins și întâlniri cu echipele de comandă ale detașamentelor aliate dislocate în baza de la Mihail Kogălniceanu, respectiv efective din cadrul Diviziei 101 Aeropurtată a Statelor Unite ale Americii, detașamentul Forțelor Aeriene Italiene și o echipă de legătură a armatei franceze.

Oficialii români și-au exprimat aprecierea pentru angajamentul consistent al forțelor aliate dislocate în România pentru consolidarea securității spațiului euro-atlantic pe flancul estic, acesta fiind o dovadă clară a unității și solidarității Alianței, în contextul războiului din Ucraina și a crizei din regiune.

„Mihail Kogălniceanu este mai mult decât o bază militară, a devenit un simbol al felului în care lumea liberă se raportează la evenimentele de securitate care au loc la est de România. Am văzut aici toate condițiile de interoperabilitate pe care trebuie să le îndeplinească forțele care acționează împreună. Avem aici o atmosferă de exercițiu permanent. Astăzi am asistat, spre exemplu, la un exercițiu de poliție aeriană executat de detașamentul italian. Am avut discuții cu echipele de comandă ale contingentelor dislocate în baza de la Mihail Kogălniceanu și le-am transmis tot sprijinul nostru, pentru că activitatea de aici presupune asigurarea celor mai bune condiții pentru militarii aliați și pentru militarii noștri”, a transmis ministrul Tîlvăr.