Ministrul Dezvoltării a dat Audi pe Golf şi se teme că va ajunge pe cal!

Ministrul Dezvoltării din Grecia, Yannis Stournaras, a declarat că speră să nu ajungă să meargă cu calul, după ce din cauza crizei, şi-a schimbat maşina marca Audi cu un Volkswagen Golf şi compară ieşirea Greciei din Zona Euro cu efectele unei bombe nucleare. Ministrul spune că în niciun caz Grecia nu va ieşi din Zona Euro iar obiectivul principal este acum alegerea unui nou guvern şi continuarea reformelor structurale. În opinia sa, ieşirea Greciei din Zona Euro ar afecta în primul rând Europa de Sud, însă apoi efectele s-ar extinde la scara întregului continent. ”Este momentul oportun pentru decizii importante în Zona Euro, la fel ca acele din 1992, când lira engleză şi lira italiană au fost scoase din mecanismul de schimb valutar. La acea vreme, lideri importanţi, precum Mitterrand şi Kohl, au decis să abandoneze abordarea de tip piecemeal (pe bucăţi) şi să facă un prim pas important, respectiv uniunea monetară şi o bancă centrală”, a continuat Stournaras. El consideră că Europa are nevoie acum de o uniune fiscală, ceea ce ar însemna eurobonduri, politici bancare comune, politici de supraveghere comune, precum şi măsuri de protejare a depozitelor în întreaga Europa.

Tensiunile din Grecia a afectat, aşa cum era de aşteptat, atât investiţiile străine cât şi turismul, ceea ce se reflectă în evoluţia PIB-ului din acest an. ”Avem şi în acest an o recesiune importană, de 5%, mai mult decât ne aşteptam la începutul anului, aşa că se ştie de acum ce avem de făcut după alegerile din 17 iunie. Sunt sigur ca vom avea un guvern, a fost un accident foarte nefericit în 6 mai că nu am putut avea un executiv. Am fi putut avea un guvern, dar uneori, politicienii nu sunt atât de curajoşi. Acum însă vom avea un guvern, am vorbit cu reprezentanţii principalelor partide politice şi aceştia consideră imposibil să avem al treilea tur de alegeri. Sigur, vom vedea coaliţii ciudate la guvernare, dar Guvernul va fi determinat să ţină ţara în Zona Euro”, spune oficialul grec. El a completat că nu are o evidenţă a companiilor străine care au părăsit Grecia, în afara companiei de asigurare a creditelor comerciale Euler Hermes, care a anunţat recent că va opri temporar afacerile din Grecia.