Ministrul Păcuraru susţine că în România se face poliţie politică

Ministrul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Paul Păcuraru, a afirmat că în România încă se face poliţie politică, susţinînd că ştie că telefoanele persoanelor importante şi ale rudelor acestora sînt ascultate: \"Sigur că ştiam că se face poliţie politică în România. Sigur că ştiam şi îmi spuseseră colegii din comisiile SRI şi alte comisii că toate telefoanele sînt ascultate, inclusiv ale rudelor - nepoţilor, cumetrilor, cuscrilor. Asta face parte din peisajul curent şi mă mir că lumea nu se revoltă, pentru că ajungem de unde am plecat\". Păcuraru a afirmat că nu îl deranjează dosarul pe care îl are la DNA, însă a recunoscut că acest caz l-a determinat să evite întîlnirile private pînă la terminarea mandatului de ministru. El a recunoscut că la început l-a enervat şi chiar l-a intrigat acest dosar deschis de procurorii anticorupţie, deoarece se consideră un om care nu a dat şi nu a cerut niciodată nimic, însă acum a început să se bucure că există. Demnitarul a explicat că procurorii anticorupţie nu au dovezi reale şi se bazează pe o discuţie telefonică pe care a avut-o cu Dan Ilie Morega, preşedintele PNL Gorj. Ministrul a recomandat DNA să îi mai facă vizite şi chiar să îi caute şi \"bunicii, străbunicii, nepoţii, copiii, mătuşile, unchii, neamurile\" pentru că această structură \"are bani şi resurse\". Paul Păcuraru şi-a exprimat nemulţumirea că deşi va dovedi în instanţă că acest caz nu este adevărat, imaginea lui va avea totuşi de suferit după ce i s-a aruncat în cap \"un lighean de lături\".