Ministrul Sănătății îndeamnă părinții să-și vaccineze copiii

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a subliniat că imunizarea este singura măsură eficientă pentru a preveni îmbolnăvirea și a îndemnat părinții să își vaccineze copiii. "Epidemia de rujeolă s-a declanșat în România în 2016, în februarie, undeva la zona de limită între județele Cluj și Bistrița, la o populație nomadă fiind identificată o tulpină asemănătoare cu tulpina care circula în Italia. În momentul de față, se înregistrează 3.446 de cazuri, din care 17 de decese, în 37 de județe. Toate cazurile s-au înregistrat la copiii care nu au fost vaccinați. Mesajul Ministerului Sănătății către toți părinții: imunizarea este singura măsură eficientă pentru a preveni îmbolnăvirea. În situația în care nu avem acoperire vaccinală bună, îmbolnăvirile vor continua. În ceea ce privește prima doză, acoperirea vaccinală în România este 80%. În opt țări europene acoperirea este între 90 — 95%, iar restul țărilor au acoperirea comparabilă cu noi. A doua doză vaccinală are o acoperire de doar 50% și acesta este un semnal de alarmă pe care îl tragem", a declarat Bodog, într-o conferință de presă. Referindu-se la medicamentele oncologice pentru copii, ministrul a spus că până în momentul de față are în avizare juridică cinci prețuri pentru cinci medicamente. Vorbind despre celelalte vaccinuri care nu mai erau pe stoc, ministrul a spus că, în prezent, vaccinul tetravalent este în curs de distribuire, fiind vorba de 153.800 de doze, iar pentru hexavalent s-a semnat contractul, urmând ca vaccinul să ajungă la spitale undeva la sfârșitul lunii martie. "În același timp, vom demara procedura pentru a achiziționa vaccinul pneumococic, vaccin care a fost inclus în schema obligatorie de vaccinare a Ministerului Sănătății, dar până în acest moment nu a fost asigurată finanțarea. În acest an avem asigurată finanțarea pentru acest vaccin și îl vom achiziționa", a spus Bodog.