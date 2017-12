Minori „colecţionari” de dosare penale

Un grup de tineri, vizaţi de poliţiştii constănţeni după ce a dat mai multe spargeri în oraş, a fost prins, pentru a treia oară, pe picior greşit. Cea mai recentă ispravă a trei dintre membrii grupului, cu vîrste cuprinse între 15 şi 23 de ani, a constat într-un furt de peste trei mii de lei. Infracţiunea s-a consumat în noaptea de marţi spre miercuri, într-un magazin de pe strada Nicolae Grigorescu din Constanţa. Potrivit anchetatorilor, Dragoş - Bogdan Nedelcu, de 23 ani, din Năvodari, Alin Marian P., de 15 ani, din Poarta Albă, şi Ionuţ C., de 16 ani, din Bîrsăneşti, judeţul Bacău, au filat magazinul timp de cîteva minute, pentru a fi siguri că nu vor fi surprinşi, apoi au trecut la acţiune. Tinerii au forţat uşa de acces, au pătruns în incintă şi au ieşit la scurt timp, încărcaţi cu produse alimentare, băutură şi ţigări. Spre ghinionul hoţilor nocturni, au existat martori care au surprins scenele furtului şi au chemat imediat Poliţia. Poliţiştii Secţiei 2, solicitaţi prin Serviciul 112, s-au deplasat la faţa locului şi au reuşit să-i prindă pe tineri în zonă, la scurt timp după consumarea infracţiunii. Cei trei s-au dat de gol după ce asupra lor au fost găsite o parte din bunurile furate. Cadrul evenimentului s-a mutat la secţia de poliţie, unde, pe numele celor trei, au fost întocmite dosare de cercetare penală pentru săvîrşirea infracţiunii de furt calificat. Poliţiştii spun că tinerii fac parte din rîndul persoanelor fără adăpost şi s-au aciuat prin Constanţa din timpul sezonului estival. În perioada de vară, cei trei, împreună cu alte cîteva persoane, au fost protagoniştii mai multor furturi petrecute atît în oraş, cît şi în Mamaia. Dintre toţi componenţii grupului, doar unul este major, respectiv 23 de ani, iar cel mai mic are doar 15 ani şi deja cîteva dosare penale la activ. Ei sînt clienţi vechi ai secţiilor de poliţie constănţene. Cu toate acestea, se pare că nu se lasă de „meserie”. În urmă cu aproape două luni, grupul de infractori a dat un „tun” de aproape patru mii de lei la un bar constănţean. SC „Pedros & Bog” SRL Constanţa a fost “golit” de un televizor LCD, marca LG, 50 de sticle cu băuturi alcoolice de diferite mărci şi 70 lei. La acea dată, oamenii legii au prelevat amprente şi probe ce i-au dus direct la Dragoş Bogdan Nedelcu, de 23 de ani, din Năvodari, Alexandru Viorel P., de 16 ani, din Berezeni, judeţul Vaslui, Ionuţ C., de 16 ani, şi Mario Victor S., de 17 ani, ambii din Bîrseneşti, judeţul Bacău. Poliţiştii le-au întocmit dosare penale sub acuzaţia de furt calificat. Cîteva săptămîni mai tîrziu, doi dintre tinerii infractori au ajuns din nou pe mîna poliţiei, după ce i-au furat unei femei rufele de pe sîrmă. Ionuţ C. şi Mario Viktor S. au intrat, iniţial, în scara blocului unde locuia femeia pentru a petrece noaptea, însă “deformaţia profesională” i-a făcut să cedeze tentaţiei şi să plece cu hainele de pe sîrmă.