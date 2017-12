„Minune“ a infrastructurii: stâlpul din drum

Nu doar în Caracal întâlnim stâlpi în mijlocul drumului. O asemenea „minune” a infrastructurii românești găsim și în județul Constanța. Mai exact, pe strada Viilor din orașul Ovidiu. De foarte mulți ani, pe acea arteră există un stâlp de electricitate fix în drum. Locuitorii din oraș spun că „minunea” datează de foarte mulți ani. Nimeni nu știe, însă, cum a ajuns stâlpul în drum și de ce nu a fost mutat până acum.

MOȘTENIRE DIN GENERAȚIE ÎN GENERAȚIE

Nici măcar cei care, de-a lungul timpului, au condus destinele orașului nu știu exact care este povestea stâlpului buclucaș. „Nu știu foarte multe despre acest stâlp aflat în stradă de foarte multă vreme. Practic, l-am moștenit în momentul în care am venit la Primărie. Recunosc că nu am făcut niciodată demersuri pentru mutarea stâlpului pentru că, până la urmă, nu deranjează pe nimeni. Artera pe care se află este undeva la marginea orașului și nu este foarte circulată. În afară de locuitorii din zonă, nu prea merge nimeni pe acea stradă. Pe de altă parte, numai Enel poate lua o decizie finală privind mutarea stâlpului, pentru că este în proprietatea lor”, a spus actualul primar din Ovidiu, George Scupra.

„NU A FOST O PRIORITATE”

Nici predecesorul lui Scupra, Dumitru Bocai, primar în perioada 2008 - 2012, nu știe cum s-au pricopsit locuitorii de pe strada Viilor cu un stâlp în drum. „Nu știu de când e acolo și cum a ajuns așa. S-a întâmplat înainte să fiu eu primar. La un moment dat, am avut în plan mutarea lui, dar ne-am împiedicat de anumite probleme administrative și am renunțat. Oricum, chestiunea nu s-a numărat printre prioritățile noastre, pentru că drumul pe care se află nu prea e circulat, iar stâlpul nu a deranjat pe nimeni. Probabil că, dacă am fi avut sesizări din partea locuitorilor, am fi făcut ceva în acest sens”, a spus Bocai. Pentru că autoritățile locale spun că stâlpul poate fi mutat numai dacă Enel ia o hotărâre în acest sens, am cerut un punct de vedere și reprezentanților companiei în legătură cu acest subiect. Ei ne-au comunicat că au în vedere relocarea stâlpului și a rețelei aferente, printr-o lucrare programată săptamâna viitoare. La marele fix, am putea comenta dacă am fi răutăcioşi. Dar nu suntem. Rămâne de văzut dacă se vor și ține de cuvânt.

STÂLPUL RĂMÂNE LA LOCUL LUI

Indiferent de intențiile și spusele autorităților, este din ce în ce mai clar că stâlpul va rămâne nestingherit în drum mulți ani de acum încolo. Sperăm, totuși, să nu deranjeze pe nimeni nici în viitor. Și prin asta vrem să spunem că ne dorim ca șoferii teribiliști care fac liniuțe să nu descopere strada Viilor din Ovidiu. Nu de alta, dar știm cu toții că, în România, este nevoie de cel puțin o tragedie pentru ca autoritățile să respecte legile...