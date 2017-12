Mirajul armatei pe bani a atras peste 10.500 de tineri

Un salariu lunar motivant, posibilitatea unei locuinţe de serviciu sau a unor misiuni în străinătate sînt doar cîteva dintre oportunităţile oferite de înrolarea în armată. Atraşi de acestea, peste 10.500 de persoane s-au interesat, pînă ieri, la Birourile de Informare Recrutare judeţene ale Armatei şi la "telefonul verde" în legătură cu cele 7.000 de posturi de soldat/gradat voluntar scoase la concurs de Ministerul Apărării. Reprezentanţii ministerului susţin că există aprox. 2000 de locuri în cadrul armatei pentru anul 2006 şi pentru anul 2007 - circa 5.000. Pînă la 31 decembrie, doritorii-bărbaţi cu vîrsta de pînă la 26 ani şi stagiul militar satisfăcut- sunt îndrumaţi către unităţile militare care au locuri libere şi sunt în proces de angajare. Mai exact, tînărul merge la unitatea care angajează, depune o cerere, întocmeşte dosarul, urmînd să fie testat medical şi psihologic. La final, dacă are dosarul în regulă şi a trecut testele, semnează contractul de angajare ca soldat voluntar. După 1 ianuarie 2007, pot să se înscrie în concurs atît femei, cît şi bărbaţi, cu vîrsta între 18 şi 26 de ani, pentru a se angaja pe cele 5.000 de locuri estimate. Fiecare unitate militară care are locuri libere pentru soldaţi voluntari îşi face propria selecţie şi angajarea. Tinerii află de aceste locuri fie din anunţurile locale, fie de la Birourile judeţene de Informare-Recrutare. Durata de desfăşurare a selecţiei depinde de numărul de locuri libere, numărul de candidaţi şi alte condiţii. Veniturile salariale sînt considerate atractive, pornind de la 10 milioane de lei vechi, plus alte sporuri, echipament gratuit, asistenţă medicală gratuită în condiţiile legii, dreptul de a continua studiile, compensaţie pentru chirie de pînă la 50% din solda lunară, plus alte avantaje. În ceea ce priveşte compensaţia pentru chirie, legislaţia în vigoare spune că, dacă o persoană a fost mutată în interes de serviciu în altă localitate, dacă nu are locuinţă proprietate personală sau de serviciu, poate primi o compensaţie de pînă la 50 % lunar, din soldă. De asemenea, soldatul trebuie să dovedească faptul că a închiriat o locuinţă, iar pentru municipii şi oraşe mari primeşte 50%, pentru alte localităţi mai mici 40 %, deoarece se consideră că şi chiria este mai mică.