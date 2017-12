Mirciştii premiaţi de NASA au ajuns acasă

De cinci ani, elevii mircişti domină competiţiile organizate de NASA. Nici anul acesta nu a făcut excepţie, echipa Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB) Constanţa reuşind, din nou, performanţa de a cîştiga marele premiu al competiţiei International Space Settlement Design, organizată de NASA. Faza finală a competiţiei s-a desfăşurat în perioada 31 iulie - 3 august în Houston, Texas (SUA). Reamintim că, pentru calificarea în finală, s-au luptat peste 1.000 de echipe din toată lumea, dintre care s-au calificat numai 15: din India, Pakistan, Australia, Uruguay, Regatul Unit al Marii Britanii, SUA şi România. Ţara noastră a fost reprezentată de elevii Centrului de Cercetări al Elevilor din cadrul CNMB Constanţa: Mihai Roman (cls. a XII-a C), Rareş Curatu (a absolvit în acest an CNMB fiind acceptat la Universitatea Bremen din Germania), George Mandreşi (începînd cu acest an student la Universitatea Bremen), Dan Mocanu (absolvent), Lavinia Brăilescu (absolvent), Monica Păun (cls. a XI-a D), Alexandra Bogatu (cls. a X-a B), Codruţa Barbu (cls. a X-a B), Dana Pisică (cls. a X-a A), Ozgür Osman (cls. a XII-a C), Adrian Velicu (cls. a XII-a C), Răzvan Marinescu (cls. a XII-a A), Vicenţiu Ciorbaru (cls. a XII-a A) şi Ionuţ Mihalcea (cls. a X-a A).

O altă faţă a României

Elevii care s-au calificat la faza naţională a concursului au fost împărţiţi în patru echipe internaţionale (numite companii) şi au primit ca sarcină să realizeze, în trei zile, designul unei staţii umane pe satelitul Terrei, Luna, pe baza unui set de cerinţe foarte stricte, elaborat de NASA. Elevii mircişti au făcut parte din compania „Vulture Aviation”, alături de echipele Combined Colleges - Brisbane (Australia), Phoenix Quintessential - Ceritos, California (SUA) şi East Chapel Hill High School - Chapel Hill, North Carolina (SUA). „Ni s-a cerut să realizăm o colonie pe faţa ascunsă a lunii. A trebuit să creem o prezentare în Power Point a acestei colonii. Printre alte cerinţe, colonia trebuia să susţină 12.500 de persoane şi să fie independentă, să se întreţină singură”, a declarat preşedintele companiei „Vulture Aviation”, Mihai Roman. Proiectul realizat de echipa din care au făcut parte şi elevii mircişti, a impresionat juriul competiţiei atît datorită cantităţii de informaţii oferite, cît şi a calităţii prezentării. „Performanţa elevilor se datorează, în primul rînd, calităţilor lor individuale, pregătirii pentru lucrul în echipă, dar şi mediului academic deosebit din liceul nostru. Ceea ce au făcut la competiţia NASA nu ţine de domeniul SF-ului, pentru că ei au trebuit să folosească în proiect materiale reale. Organizatorii concursului au recunoscut că, faţă de acum cinci ani, calitatea participanţilor şi a competiţiei a crescut. Cerinţele au devenit mai complicate şi este mai dificil să ajungi în postura de cîştigător”, a declarat profesorul îndrumător, titular la CNMB, Ion Băraru. La rîndul său, directorul CNMB, prof Vasile Nicoară, a declarat că „prin prezenţa acestor copii în aceste concursuri, lumea cunoaşte şi o altă faţă a României, una despre care se vorbeşte mai puţin”. Chiar dacă s-au calificat în faza finală a concursului International Space Settlement Design, elevii nu au avut asigurat din partea organizatorilor cheltuielile legate de transport sau cazare. Prin urmare, pentru a ajunge în Houston, Texas, au avut nevoie de ajutor. „Mulţumirile noastre se îndreaptă către cei care ne-au sprijinit: Consiliul Local Constanţa, prin persoana primarului Radu Ştefan Mazăre şi a viceprimarului Decebal Făgădău, Consiliului Judeţean Constanţa, Fundaţiei „Găseşte înţelegere” din Cluj, SC „Argus” Constanţa, SC SALROM din Bucureşti, Comcereal SA Constanţa şi Zip Escort Constanţa”, a precizat prof. Ion Băraru.