Mironescu acuză DNA de incompetenţă

“DE CE AM FOST ARESTAT?” Fostul secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), Laurenţiu Mironescu, îi acuză de incompetenţă pe procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), care l-au trimis în judecată în dosarul “Portul” pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi trafic de influenţă. Mironescu spune că anchetatorii nu au nicio probă solidă împotriva lui şi că întregul material de urmărire penală se bazează pe interpretarea unor convorbiri telefonice. “Rechizitoriul pe baza căruia am fost trimis în judecată este complet modificat faţă de materialul de urmărire penală şi faţă de materialul în virtutea căruia am fost arestat preventiv. Au dispărut din rechizitoriu acuzaţia de luare de mită sau cea potrivit căreia aş fi protejat cu influenţa mea reţeaua care comitea ilegalităţi. Dacă luarea de mită nu mai există, de ce am mai fost arestat? S-a cerut luarea acestei măsuri preventive pentru nişte acuzaţii care nu sunt apoi incluse în actul de trimitere în judecată. Procurorii DNA care au instrumentat acest dosar au dat dovadă de incompetenţă!”, a declarat, ieri, Laurenţiu Mironescu, în cadrul unei conferinţe de presă. Acesta spune că procurorii au respins fără temei citarea unor martori, printre care se număra şi ministrul de Interne de la vremea respectivă, Traian Igaş. “Referitor la citarea ministrului Igaş, am primit de la DNA o adresă năucitoare în care mi se răspundea că faptele pentru care sunt anchetat nu au nicio legătură cu fosta mea calitate de secretar general al MAI, aşa că audierea domnului Igaş nu este oportună. Asta în condiţiile în care în materialul prin care s-a cerut şi s-a obţinut arestarea mea apărea în nenumărate rânduri precizarea că ocup funcţia de secretar general al MAI”, a precizat Mironescu.

VERIFICAT DE ŞAPTE INSTITUŢII Mironescu susţine că acuzaţia potrivit căreia, împreună cu senatorul Mircea Banias, ar fi creat palierul de protecţie externă pentru reţeaua ce acţiona în Portul Constanţa - Sud Agigea este neîntemeiată. „Eu şi domnul Banias nu ne-am mai vorbit din 2009, atunci când acesta a încercat să mă dea afară din PDL Constanţa. Nu ştiu cum este logic posibil ca doi oameni care au acest tip de relaţie să comploteze totuşi pentru a proteja ilegalităţile din Port”, a declarat Mironescu. Acesta spune că, deşi presupusul trafic de influenţă pentru care este cercetat a avut loc în anul 2010, în ianuarie 2011 el a primit un certificat de la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), care îi permitea accesul la informaţii clasificate. „Sunt acuzat că aş fi luat vin de la domnul Pilcă, pentru a reuşi să câştig funcţia de şef al Organizaţiei Municipale a PDL Constanţa, funcţie care ar fi captat suficientă influenţă pentru a-mi permite apoi să-l numesc pe domnul Pilcă la conducerea Portului. Pentru a primi acest certificat ORNISS, eşti verificat de nu mai puţin de şapte instituţii care nu au cum să nu descopere dacă eşti implicat în activităţi ilicite. Acest trafic de influenţă de care m-au acuzat procurorii DNA ar fi avut loc în anul 2010, atunci când a şi fost interceptată convorbirea telefonică dintre mine şi domnul Pilcă, discuţie pe care DNA o incriminează. Mi se pare foarte ciudat faptul că o persoană care a trecut prin furcile caudine ale securităţii naţionale ajunge să fie anchetată şi arestată pe baza unei convorbiri inofensive care a avut loc cu un an înainte”, a declarat Mironescu.

FACTURI LA CURENT, RIDICATE DE „MASCAŢI” Fostul secretar general al MAI acuză şi modul în care a fost percheziţionată locuinţa sa din Eforie Sud. „Mi-au spart poarta şi au avut o atitudine agresivă faţă de soţie. Au ieşit triumfători din locuinţa noastră cu mai mulţi saci, în care au luat baza de date a Ligii Navale, o chitanţă de la Enel, un bilet de avion din 2009, actele unei firme care nu a funcţionat niciodată, agendele soţiei, un desktop şi un laptop pe care le-au percheziţionat informatic, după care mi le-au înapoiat. Practic, nimic din ce au ridicat din casa mea nu a fost folosit ca probă în dosar”, a declarat Mironescu. Acesta a mai precizat că are de gând să-i dea în judecată pe procurorii care au instrumentat dosarul. „Trebuie să plătească pentru abuzurile la care am fost supus de DNA, trebuie să dea socoteală pentru ceea ce au făcut. După ce voi câştiga şi sunt convins că acest lucru se va întâmpla, îi voi da în judecată şi le voi cere despăgubiri”, a declarat Mironescu. El a adăugat că procurorii DNA nu i-au pus sechestru pe avere, aşa cum s-a vehiculat. „S-a dispus instituirea sechestrului până la atingerea sumei de 8.000 de lei, valoarea vinului de la domnul Pilcă. Am depus eu la CEC anul trecut această sumă”, a spus Mironescu.