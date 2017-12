Mobilizare generală la HCM

Campionii României la handbal masculin sînt pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru derby-ul cu UCM Reşiţa, programat duminică, de la ora 11.00, în deplasare, în etapa a 11-a a Ligii Naţionale. Cu moralul ridicat după trei succese consecutive în întrecerea internă, jucătorii de la HCM Constanţa au ca obiectiv victoria, care i-ar readuce în lupta pentru titlu. “Mergem la Reşiţa să cîştigăm. Venim după trei victorii în campionat, foarte importante pentru noi, avem un moral foarte bun şi, ca să ne menţinem în lupta pentru titlu, sîntem obligaţi să învingem duminică. Atuul nostru poate fi mobilizarea, chiar dacă întîlnim o echipă bună, omogenă, care joacă de mult timp în acceaşi formulă, şi care a cîştigat Challenge Cup în sezonul trecut. Noi sperăm să ne mobilizăm, să jucăm ce ştim noi mai bine şi sînt convins că ne putem impune”, a spus portarul Ionuţ Stănescu. Şi Mihai Timofte, care sîmbătă va împlini 28 de ani, visează la un succes în faţa reşiţenilor. “În sezonul trecut, am fost singurii care am învins UCM Reşiţa pe teren propriu, dar datele problemei erau cu totul altele. Acum şi-au format un lot bine închegat şi joacă din ce în ce mai bine. Va fi greu, dar nu imposibil, pentru că, după cum s-a văzut în acest sezon, orice echipă din campioant poate învinge în deplasare sau pe teren propriu orice altă echipă. Totuşi, trebuie să cîştigăm pentru a rămîne în lupta pentru titlu”, a spus extrema stîngă a campionilor. La fel de categoric în privinţa obligativităţii de a învinge este şi antrenorul Eden Hairi: “Meciul cu Reşiţa este crucial pentru noi. O victorie ne-ar aduce din nou pe podium, cu şanse mari de a aspira din nou la cîştigarea campionatului. De aceea, sper într-un joc bun care să ne aducă cele două puncte”. Din păcate, tehnicianul constănţean se confruntă cu numeroase probleme din cauza accidentărilor: “Broz a suferit o ruptură musculară la umărul braţului de aruncare în timpul antrenamentului. Este o accidentare stupidă şi nu înţeleg cum poate face un jucător ruptură musculară la o simplă aruncare. Ghionioanele ne urmăresc, mai ales că nu-l putem folosi în continuare nici pe Adzic. În plus, Şoldănescu nu este complet refăcut şi nu ne putem baza sută la sută pe serviciile sale. Totuşi, va face deplasarea la Reşiţa. Trebuie să ne bazăm pe jucătorii pe care îi avem la dispoziţie, care sper să prindă cea mai bună formă sportivă la ora meciului”.

Ieri s-au disputat două partide din etapa a 10-a: Romvag Caracal - UCM Reşiţa 22-34 (12-16) şi CSM Oradea - Poli Izometal Timişoara 21-19 (10-13). Astăzi vor avea loc ultimele două restanţe din runda a 10-a: Uztel Ploieşti - Steaua (ora 17.00) şi HC Odorhei - Dinamo (ora 19.00).

Clasament

1. UCM Reşiţa 10 8 0 2 342-293 16p

2. Steaua 9 7 1 1 282-251 15p

3. Ştiinţa Bacău 10 6 2 2 304-283 14p

4. HC Odorhei 9 6 2 1 254-234 14p

5. Bucovina Suceava 10 5 3 2 289-268 13p

6. HCM Constanţa 10 4 3 3 261-249 11p

7. CSM Medgidia 10 5 1 4 273-283 11p

8. Dinamo Baumit 9 5 0 4 241-240 10p

9. CSM Oradea 10 4 2 4 279-280 10p

10. Minaur Baia Mare 10 3 2 5 271-282 8p

11. Poli Timişoara 10 3 0 7 235-244 6p

12. Uztel Ploieşti 9 2 0 7 219-251 4p

13. Pandurii Tg. Jiu 10 2 0 8 260-294 4p

14. Romvag Caracal 10 0 0 10 235-293 0p