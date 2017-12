Moneda naţională s-a apreciat cu aproape un ban

Cererea de lei a crescut pe final de lună, fapt care a dus la aprecierea treptată a monedei naţionale cu aproape un ban mai puţin decît era cotat euro la sfîrşitul săptămînii trecute. \"Moneda naţională s-a apreciat în urma cererii consistente de lei pe final de lună şi de semestru, care generează, de obicei, decontări comerciale. În plus, dobînzile interbancare se menţin la niveluri destul de ridicate, ceea ce a atras, de asemenea, aprecierea leului\", a explicat dealerul Băncii Comerciale Române (BCR) Narcis Noaghea. Leul s-a depreciat uşor de la valoarea de 3,6425 la 3,6540 lei/euro în primele tranzacţii de luni, după care a recuperat terenul pierdut, apreciindu-se constant pînă la 3,6385 lei/euro. În apropierea închiderii şedinţei de ieri a Bursei, băncile cumpărau un euro cu 3,6405 lei şi îl vindeau cu 3,6435 lei. Banca centrală a afişat, ieri, un curs de referinţă de 3,6475 lei/euro, care reflectă o apreciere cu aproape un ban, a monedei naţionale faţă de euro. De asemenea, cursul de referinţă afişat de Banca Naţională Română arată o apreciere cu peste un ban a leului în faţa dolarului, pînă la 2,3066 lei/dolar, de la 2,3185 lei/dolar, cît era cotat vineri. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat în prima parte a zilei de la 1,5782 la 1,5836 dolari/euro, dar după 12.00, ora României, moneda americană a pierdut teren în mod constant pînă la 1,5740 dolari/euro. La 16.50, euro era cotat la 1,5778 dolari. BNR a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel mediu al dobînzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 10,66% pe an, puţin peste cel de 10,43% pe an din şedinţa anterioară, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobînda a crescut la 11,16% pe an, de la 10,93% pe an, cît era vineri.