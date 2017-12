Morgan Freeman şi Bruce Willis, într-un thriller inspirat din benzi desenate

Morgan Freeman va juca alături de Bruce Willis în thriller-ul de spionaj ”Red”, produs de Summit Entertainment, inspirat dintr-unul din romanele de benzi desenate ale editurii WildStorm/DC Comic. Cele trei romane din această serie, publicate în 2003 şi 2004, prezintă povestea unui fost agent CIA, membru al trupelor speciale Black Ops, care duce o viaţă liniştită de pensionar, pînă în momentul în care un asasin profesionist încearcă să îl ucidă.

Morgan Freeman, care a cunoscut succesul în cinema după ce a trecut de vîrsta de 50 de ani, a primit, în februarie 2005, premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar, pentru prestaţia din ”O fată de milioane/ Million Dollar Baby”, de Clint Eastwood, în care îi dădea replica lui Hilary Swank şi lui Eastwood însuşi. Actorul a mai fost nominalizat la Oscar pentru rolurile din ”Strada/ Street Smart”, ”Şoferul Doamnei Daisy/ Driving Miss Daisy” şi ”Închisoarea Îngerilor/ The Shawshank Redemption”. Încă foarte activ pe marile ecrane, el a lansat, în 2008, trei filme importante: comedia ”Ultimele dorinţe/ The Bucket List”, cu Jack Nicholson, filmul de acţiune ”Wanted”, cu Angelina Jolie şi James McAvoy şi ”Cavalerul negru/ The Dark Knight”. În prezent, el participă la realizarea filmului biografic despre viaţa liderului sud-african Nelson Mandela, deţinînd rolul principal în lungmetrajul ”Invictus”, regizat de Clint Eastwood, ce va fi lansat pe marile ecrane în luna decembrie.

Bruce Willis a devenit celebru în 1985, odată cu apariţia în serialul de televiziune ”Maddie şi David”, cîştigător al unui premiu Emmy. Mai apoi, el s-a impus la Hollywood cu roluri în filme de acţiune, precum celebra serie Die Hard, ”Ultimul samaritean”, ”Pulp Fiction” şi ”Şacalul”.