Moţiune PDL împotriva... trecerii timpului

DEMERS Pentru a arăta electoratului că nu taie frunze la câini, democrat liberalii încearcă, prin tot felul de acţiuni palide, să facă opoziţie în Parlament. Ultima găselniţă de a se remarca este depunerea unei moţiuni de cenzură pe tema asumării răspunderii Guvernului pe proiectul restituirii proprietăţilor confiscate de comunişti, proces care ar urma să aibă loc în cursul acestei săptămâni. Anunţul a fost făcut de preşedintele PDL, Vasile Blaga, care a declarat că a avut discuţii pe această temă cu reprezentanţi ai UDMR şi PP-DD. Întrebat de ce vrea să impună o astfel de moţiune, liderul democrat liberalilor a spus că proiectul Guvernului Ponta are foarte multe neajunsuri şi nu rezolvă nimic. Blaga a spus că îi cere premierului să îşi asume în realitate răspunderea pe legea retrocedării şi să nu lase această povară guvernelor viitoare. Însă, ceea ce uită să spună preşedintele PDL este că, fix cu un an în urmă, Guvernul condus de PDL propunea o lege monstruoasă a restituirii imobilelor confiscate de comunişti. Mai exact, Executivul condus pe atunci de Mihai-Răzvan Ungureanu dorea ca foştii proprietari să fie despăgubiţi cu sume echivalente cu maximum 15% din valoarea reală a proprietăţii preluate abuziv în perioada comunistă, sumele urmând să fie eşalonate pe o perioadă de 10 - 12 ani, adică 1,5% anual. Însă, după cum era de aşteptat, la acea vreme varianta celor de la PDL a fost aspru criticată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Astfel încât, după ce a ajuns la guvernare, USL a modificat radical proiectul de lege, varianta USL fiind concepută pentru a împăca pe toată lumea.

ŞANSE MINIME Interesant este că, deşi este în opoziţie, UDMR pare să fi acceptat proiectul conceput de Guvernul Ponta şi a anunţat că va decide probabil astăzi dacă va susţine moţiunea de cenzură pe tema despăgubirilor. Vicepreşedintele politic al UDMR, Laszlo Borbely, a declarat că mai degrabă Uniunea este dispusă să refuze propunerea PDL, pentru că „varianta de lege care se prefigurează este una mai bună decât cea iniţială (adică cea a PDL, n.r.)”. Aşa că, în aceste condiţii, iniţiativa PDL are şanse minime de reuşită, pentru că, în cazul în care UDMR nu achiesează la ideea democrat liberalilor, PDL nu va putea să strângă numărul suficient de semnături pentru a putea depune o moţiune de cenzură. Acest lucru a fost recunoscut chiar şi de prim-vicepreşedintele PDL Andreea Paul, care spus că, pentru a iniţia această moţiune, PDL are nevoie de semnăturile a 25% din numărul total al parlamentarilor, adică de semnăturile tuturor partidelor din opoziţie. Ideea PDL a fost comentată şi de premierul Victor Ponta, care a spus că moţiunea democrat liberalilor a fost făcută doar pentru a demonstra ţării că opoziţia are activitate în Parlament. „Cei de la PDL nu au venit cu nicio propunere la proiectul de lege privind restituirile conficate de comunişti. În plus, democrat liberalii au avut la dispoziţie, în perioada guvernării lor, timp suficient pentru a reglementa procesul restituirilor. Statistica vorbeşte de la sine: Din cele 200.000 de cereri de restituire a imobilelor, până anul trecut au fost rezolvate doar 13.000”, a conchis Ponta.