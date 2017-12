Motivarea deciziei de eliberare a lui Mazăre şi Strutinsky, măcel pentru procurorii DNA

19:14:27 / 27 Martie 2015

Ciudatenii

Domnului de la 8! Aveti nostalgia dictaturii! Presedintele nu poate dizolva parlamentarul! Infractori sunt in toate partidele! De la stanga la dreapta! Inclusiv domnul presedinte are o situatie neclara! In fine daca Radu si Sorin sunt vinovati atunci e o problema de competenta profesionala la procurori! Probe de doua parale! In fine am vazut si niste infractori liberi Florica si Pescariu! Chipurile pentru denunt! Il vad in libertate si pe concetateanul nostru Mircea Basescu! Nu l-au dovedit procurorii? Ce ziceti? Fara lozinci va rog!