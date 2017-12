Motive de îngrijorare în tabăra Viitorului după înfrângerea cu CFR

Semnal de alarmă tras de managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, după ce jucătorii constănțeni au cedat sâmbătă seară, cu scorul de 0-2 (Vera 14, Boli 82-autogol), în confruntarea cu CFR Cluj, din etapa a doua a Ligii 1 la fotbal. Mai ales în condițiile în care pentru campioana en titre a României urmează confruntarea cu APOEL Nicosia, din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Manșa tur este programată miercuri, 26 iulie, de la ora 21.00 (în direct la TVR 1), pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu.

„La modul cum am jucat și la prestația pe care am avut-o în seara asta (n.r. - sâmbătă) trebuie să vorbesc foarte puțin și să medităm foarte mult, să analizăm foarte bine de ce am jucat atât de prost. Și să tragem concluzii, pentru că nu avem timp, vin alte meciuri, iar următorul nu este orice meci, este unul de Champions League. Se pare că unii jucători sau majoritatea grupului trăiește cu succesul de anul trecut. Vom face o analiză importantă. Un meci foarte, foarte slab, din toate punctele de vedere. Felicit CFR-ul, o victorie meritată și îi urez mult succes lui Dan (n.r. - Petrescu, antrenorul CFR-ului). M-a bătut și a doua oară. Asta e (n.r. - Gică Hagi a avut puterea să mai și zâmbească). Vom vedea. Drumul e lung, campionatul e lung, e un început. Am făcut un meci foarte bun în prima etapă și un meci foarte prost în a doua etapă. Învingătorii au făcut un meci bun, au avut o strategie clară, au știut ce vor, au fost mult mai determinați decât noi”, a declarat Gică Hagi.

Citește și:

Viitorul a cedat în duelul cu CFR

Bilete pentru meciul Viitorul - APOEL, din Liga Campionilor

FC Viitorul - APOEL Nicosia, în turul al treilea preliminar din UCL

Accidentare gravă pentru Carlo Casap

Gică Hagi, mulțumit de evoluția Viitorului din meciul cu Gaz Metan