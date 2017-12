Motocicliștii au turat mii de cai-putere la Parada Seawolves Mamaia Style!

15:20:55 / 11 Iunie 2016

Penibili

Iar au venit astia calare pe drujbe, multi dintre ei suferind de criza varstei mijlocii, ca sa incurce circulatia intr-un oras mare in care si asa se circula cu dificultate. De ce organizatorii nu ii trimit sa "defileze" in Delta, sa ne lase pe noi, localnicii sa ne vedem de vietile noastre, si ei de ale lor. Sau le place sa adune multa "carne" in trafic? In cazul acesta le recomand sa-si mai cumpere un frigider, ca sigur zilele astea li se vor umple :)