Multe bilete libere pentru primăvara europeană

Situaţii mult mai încurcate în grupele A-D din Cupa UEFA, singura echipă ieşită matematic din calculele calificării fiind Partizan Belgrad! În grupa A, Schalke ’04 a terminat de jucat şi este la mîna celor două echipe deja calificate – Manchester City şi Twente. În grupa B, deşi are un singur punct după 3 meciuri, Benfica încă mai are şanse de calificare, e drept pur teoretice! Situaţie total opusă în grupa C, acolo unde FC Sevilla – cu 6p - poate rata calificarea, în caz că VfB Stuttgart şi Sampdoria cîştigă în această seară! Situaţie încurcată şi în grupa D, acolo unde Dinamo Zagreb e ultima clasată, cu toate meciurile jucate, dar se poate califica în caz că Udinese şi Tottenham înving la 4 goluri diferenţă!

Programul din această seară, toate partidele fiind programate de la ora 21.45 – Grupa A: PSG – Twente Enschede; Racing Santander – Manchester City; clasament: 1.Manchester City 7p; 2.Twente 6p; 3.Schalke ’04 4p; 4.Santander 2p; 5.PSG 2p. Grupa B: Olympiacos Pireu – Hertha Berlin; Benfica Lisabona - Metalist Harkov; clasament: 1.Galatasaray 9p; 2.Metalist 7p; 3.Olympiacos 3p; 4.Hertha 2p; 5.Benfica 1p. Grupa C: Sampdoria – FC Sevilla; VfB Stuttgart – Standard Liege; clasament: 1.Standard 9p; 2.FC Sevilla 6p; 3.VfB Stuttgart 4p; 4.Sampdoria 4p; 5.Partizan 0p. Grupa D: NEC Nijmegen – Udinese; Tottenham – Spartak Moscova; clasament: 1.Udinese 9p; 2.Tottenham 6p; 3.NEC 3p; 4.Spartak 3p; 5.Dinamo 3p.