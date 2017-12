Muncitorii „MinMetal” au protestat faţă de disponibilizările abuzive

După ani întregi în care s-a remarcat mai mult prin greve decît printr-o activitate portuară deosebită, societatea “MinMetal” iese la rampă în 2009 tot cu un conflict de muncă. Cum criza economică nu iartă pe nimeni, iar multe societăţi de pe platforma constănţeană au fost nevoite să treacă deja la concedieri colective, conducerea “MinMetal” a profitat din plin de această situaţie pentru a rezolva problemele cu angajaţii. Muncitorii acuză administraţia că, după ce anul trecut a făcut tot posibilul să scape de sindicatul din societate, aplică acum măsuri abuzive de disponibilizare a salariaţilor. Nemulţumiţi de faptul că toate încercările lor de a determina administraţia să respecte legea au fost sortite eşecului, peste 70 de muncitori au protestat, ieri, în faţa sediului societăţii, solicitînd acordarea plăţilor compensatorii. “Aceste măsuri abuzive au început să fie aplicate încă de toamna trecută, cînd societatea a decis să concedieze constant cîte 10-20 de muncitori, pentru a nu intra sub incidenţa legii disponibilizărilor colective. Oamenii nu au primit, practic, niciun fel de plăţi compensatorii şi nici bonurile de masă sau primele care li se cuveneau”, a declarat preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare Constanţa, Petre Costel. Liderul sindical susţine că aceasta este doar una din măsurile ilegale aplicate de administraţia “MinMetal”, întrucît cei mai mulţi din cei 200 de angajaţi care au rămas în societate au salariile diminuate. “Nu este normal ca oamenii să muncească pe doar 75% din salariile de bază, în vreme ce alţii să fie daţi afară doar pentru că sînt membri de sindicat. În doar un an, am rămas cu 40 de sindicalişti din 270 în această unitate ca urmare a presiunilor efectuate sub mandatul directorului Liviu Ghebaur. Dacă nu vor înţelege să respecte legea, vor plăti în instanţă, mai ales că noi avem deja procese pe rol cu ei, dar se vor confrunta şi cu alte proteste”, a mai afirmat Costel. Cu toate că am încercat să aflăm şi opinia administraţiei în ceea ce priveşte această situaţie, conducerea “MinMetal” a refuzat să comenteze acuzaţiile salariaţilor.