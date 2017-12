Muniţia lui Mircea îi explodează în faţă lui Traian

Informaţiile tot mai alambicate şi contradictorii legate de implicarea lui Mircea Băsescu, fratele şefului statului, în afaceri legate de armament dau foc societăţii civile şi scenei politice. Ba se spune că una din firmele lui Mircea Băsescu a participat la operaţiunile de descărcare a unei nave încărcate cu muniţie, ba se spune că s-a închiriat numai un cap tractor de la această firmă. La rîndul său, Mircea Băsescu fie spune că nu ştie nimic despre afacere, fie recunoaşte că a participat la operaţiuni, deşi, potrivit legislaţiei, astfel de intermedieri sînt ilicite. Oamenii politici cer clarificări urgente în acest caz, în timp ce dinspre instituţiile abilitate ale statului, care ar trebui să se autosesizeze, nu se aude decît o linişte suspectă. Întregul scandal a izbucnit după ce jurnalistul Sorin Roşca Stănescu a postat pe site-ul personal o serie de materiale care conţin acuze grave la adresa fratelui preşedintelui şi şefului statului, privind implicarea şi, respectiv muşamalizarea unei afaceri de trafic de muniţie şi explozibil alături de o persoană suspectată de legături cu organizaţii teroriste şi aflată în vizorul Interpol. În tot acest timp, o altă informaţie explozivă a ieşit la iveală. Numele uzinei mecanice unde a ajuns armamentul pentru a fi distrus este implicat într-un alt scandal de trafic cu TNT, caz cercetat de Parchet.

Scandalul privind transportul de muniţie şi explozibili în care este implicat Mircea Băsescu ia amploare pe zi ce trece. Cu cît apar mai multe declaraţii, care mai de care mai contradictorii, cu atît se ridică mai multe semne de întrebare. Luni seară, colonelul în retragere Cornel Purcărea, fost şef al Romagro Cereal a declarat că transportul cu explozibili a ajuns în Portul Constanţa în 16 februarie 2009. Potrivit lui Purcărea, descărcarea vasului cu explozibili din Taiwan a început pe 20 februarie şi întreaga operaţiune a durat pînă pe 20 martie, cînd încărcătura a plecat pentru delaborare către Uzina Mecanică Băbeni. “Acesta este intervalul în care firma lui Mircea Băsescu a contribuit cu utilaje la transportarea mărfii pînă la locurile de depozitare şi ulterior la încărcarea acesteia în trailerere speciale”, a spus Cornel Purcărea, subliniind că a apelat la firma lui Băsescu întrucît era cea mai apropiată de dana la care se descărcau explozibilii în terminalul Maersk din Portul Constanţa Sud Agigea. Ieri însă, acelaşi Pucărea a schimbat declaraţia, afirmînd că a închiriat de la firma lui Mircea Băsescu un cap tractor, cu 50 de dolari/oră, fără a-l informa pe acesta despre “marfa” care urmează a fi transportată. Precizările vin după ce jurnalistul Sorin Roşca Stănescu a susţinut că Mircea Băsescu ar fi fost implicat într-o afacere de trafic de explozibili, alături de o persoană căutată de Interpol Belgia pentru terorism. Destinaţia finală a explozibilului a fost UM Băbeni din judeţul Vîlcea. Explozibilii şi muniţia ar fi fost reambalate, în loc să fie distruse. În scurt timp ar fi avut loc exportarea acestora, fiind utilizat drept intermediar şi cărăuş firma S.C. Romagro Cereal SRL, susţine Roşca Stănescu. Corneliu Purcărea a precizat că afacerea s-a făcut prin intermediul firmei conduse de el, Oxo Network, şi nu Romagro, cum a afirmat Roşca Stănescu. În loc să limpezească apele, Mircea Băsescu a făcut o declaraţie care le tulbură şi mai mult. Fratele preşedintelui a declarat că singura sa legătură cu explozibilii descărcaţi în portul Constanţa este una “vizuală”, întrucît a văzut operaţiunile de descărcare din biroul firmei pe care o manageriază, “Plusfood” SRL, situată în Port, peste drum de terminalul Maersk. “În ce priveşte declaraţiile domnului Purcărea, am fost foarte surprins. Nu puteam să îl ajut, pentru că nu deţinem nicio instalaţie de descărcare a navelor. A spus că l-am ajutat cu o macara pentru a descărca navele cu muniţie. Cei care ştiu despre ce este vorba ştiu că aceste containere se descarcă cu instalaţii speciale, nu cu macarale de cheu”, a spus Mircea Băsescu. Avînd în vedere faptul că Purcărea nu a pomenit nicicum macaraua în declaraţiile sale publice, vorbind exclusiv despre capete-tractor, despre ce macarale vorbeşte fratele preşedintelui?! Într-o altă declaraţie, Mircea Băsescu a recunoscut că a fost implicat în manipularea containerelor.

Versiuni peste versiuni, toate cu iz de ilegalitate

Dacă Purcărea a spus adevărul în prima sa declaraţie, întreaga operaţiune este sub semnul ilegalităţii, întrucît singurul operator portuar autorizat pentru încărcarea/descărcarea navelor în zona Terminalului Maersk este APM Terminal România. Conform Ordinului ministrului Transporturilor 287/2003, art 1, activităţile de transport naval, cele conexe şi cele auxiliare nu pot fi realizate decît de firme autorizate, în timp ce Ordinul 1303/2006 stipulează că operatorii autorizaţi nu pot permite desfăşurarea de activităţi legate de transportul naval unor firme neautorizate. Or, niciuna din firmele care activează în port şi care sînt asociate cu numele lui Mircea Băsescu nu este autorizată pentru acţiuni conexe sau auxiliare ale transportului naval, în accepţiunea specialiştilor, transportul naval implicînd atît deplasarea mărfurilor pe mare cît şi încărcarea-descărcarea navelor şi transportul încărcăturii pînă în locurile special amenajate pentru stivuire/depozitare. Prin urmare, dacă nu existau autorizaţii, cum ar fi putut Mircea Băsescu, în condiţii legale, să participe la transportul muniţiei pînă la locurile de depozitare? Şi regulile prezentate mai sus sînt valabile pentru mărfuri fără grad de risc, ca să nu mai vorbim despre legislaţia mult mai drastică aplicată în cazul mărfurilor periculoase de gradul 1, precum cele în speţă. În aceste condiţii trebuie urmate reguli stricte, iar transporturile sînt pregătite cu mare atenţie. Este greu de crezut că Purcărea s-a trezit în mijlocul portului fără capacitatea de a manipula muniţia şi a ales la întîmplare “cea mai apropiată firmă” pentru a cere ajutorul, fără a verifica măcar dacă respectiva firmă are sau nu autorizaţiile şi licenţele necesare pentru astfel de operaţiuni.

În cazul în care cea de-a doua variantă prezentată de Purcărea este cea adevărată, atunci capul tractor de la firma lui Mircea Băsescu a intrat pe sectorul rutier al transportului de armament. Amintim că, cel puţin după incidentul tragic de la Mihăileşti, respectarea regulilor legate de transportul materialelor cu potenţial exploziv este urmărită mult mai îndeaproape de autorităţi, iar legislaţia este extrem de drastică. Orice import de armament trebuie să fie avizat de Agenţia Naţională de Control al Exporturilor şi orice transport să fie supravegheat de o comisie în care activează reprezentanţi ai Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Ministerului Economiei, Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării. Pentru circuitul rutier al explozibililor sînt necesare autorizaţii speciale, deci pentru astfel de transporturi nu se pot face “contracte de închiriere” pe picior, în vederea manipulării sau transportării containerelor cu muniţii.

Autorităţile tac, politicienii iau foc

Clasa politică a început să fiarbă după ce au apărut noile informaţii legate de implicarea lui Mircea Băsescu în acest scandal. Ciudată este şi tăcerea preşedintelui, altfel mare iubitor de băi de mulţime. Traian Băsescu şi-a găsit replici tăioase ori de cîte ori a avut de plătit poliţe… Acum tace mîlc. Aflat ieri la Constanţa, el a refuzat să facă declaraţii pe tema transportului de muniţie şi a refuzat să răspundă la orice întrebare ce i-ar fi putut fi adresată de către jurnalişti. Liderul PNL Crin Antonescu i-a cerut şefului statului să clarifice acuzaţiile, iar miniştrilor Justiţiei, de Externe şi de Interne să vină cu răspunsuri, menţionînd că, în caz contrar, liberalii vor iniţia demersurile pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă. \"Un asemenea scandal de presă e de natură să provoace prejudicii grave imaginii României, statului român, preşedintelui şi unor instituţii fundamentale din statul român. Acest subiect nu poate fi tratat în regimul uzual al mai micilor sau mai marilor scandaluri de presă, ci trebuie să primească răspunsuri şi clarificări urgente de la îndrituiţi\", a spus Antonescu. Şi preşedintele PSD, Mircea Geoană, a cerut clarificări urgente în acest caz. \"Ce face actualul CSAT cu actualul preşedinte? Tare mi-e că e un uşor conflict de interese acolo şi tare mi-e că această structură nu poate fi folosită în acest moment\", a spus Geoană.

În contrast cu clasa politică, nicio instituţie a statului nu s-a avîntat să se autosesizeze, în ciuda gravelor acuze lansate în discuţiile legate armament. Nici ANI, care se laudă de altfel cu activitatea sa legată de conflictele de interese, nici vreun Parchet şi nici alte instituţii abilitate ale statului.

Numele firmei unde trebuia distrus explozibilul este legat de un alt scandal de comerţ cu armament

Ministerul Economiei a negat, ieri, informaţiile apărute în media conform cărora Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) ar fi furnizat presei datele despre implicarea lui Mircea Băsescu, fratele preşedintelui Traian Băsescu, în aceste afaceri. Mai mult, ministrul Economiei, Adriean Videanu, a negat că este implicat în \"trădarea preşedintelui Traian Băsescu\". Amintim că ziaristul Sorin Roşca Stănescu afirmă, pe site-ul personal, că Mircea Băsescu ar fi fost implicat într-o afacere de trafic de explozibil alături de o persoană pe nume Bakri Imad Abdul Reda, (acţionar cu 70% în firma Romagro Cereal), suspectată de legături cu organizaţii teroriste şi aflată în vizorul Interpol, subiect preluat şi dezbătut în mass-media. Stănescu afirmă, într-un material publicat, luni, pe site-ul www.sroscas.ro, că afacerea a constat în exportarea ilegală a unor explozibili care ar fi trebuit să fie distruşi la o unitate militară din Vîlcea. Afacerea ar fi fost muşamalizată - scrie Roşca Stănescu - de instituţiile statului român la comanda lui Traian Băsescu, în acest scop fiind folosite scandalurile legate de reţinerea omului de afaceri Puiu Popoviciu şi de furtul de arme de la Ciorogîrla. Ieri, conducerea Uzinei Mecanice de la Vîlcea a afirmat că 80% din muniţia importată de firma lui Purcărea a fost distrusă, urmînd ca operaţiunea să continue, 20% din muniţia preluată aflîndu-se în depozitul firmei. Culmea este că numele Uzinei este legat tocmai de un scandal care întăreşte ipotezele lansate de Sorin Roşca Stănescu. Parchetul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea face cercetări în privinţa a opt persoane în cazul distrugerii a 127.000 de kilograme de TNT la Uzina Mecanică Băbeni, în urma unei informări a DGIPI conform căreia muniţia nu ar fi fost distrusă şi urma să fie înstrăinată către o terţă parte!!! Să fie aceasta o practică obişnuită în procesul distrugerii de explozibili?

Întreg scandalul a ajuns şi în presa internaţională, cotidianul Le Monde susţinînd că preşedintele Traian Băsescu riscă să înregistreze o scădere a cotei sale de popularitate, cu trei luni înainte de alegerile prezidenţiale, din cauza afacerilor în care este implicat fratele său.