Un tînăr, de 17 ani, din Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman a rămas mutilat pe viaţă, după ce a căzut sub roţile trenului cu care intenţiona să ajungă pe litoral. Potrivit anchetatorilor, duminică noaptea, Leonard Mocanu a coborît din Rapidul 685 Bucureşti-Constanţa, în Gara Medgidia, pentru a cumpăra o sticlă de apă minerală. În timp ce adolescentul îşi făcea tîrguielile, trenul s-a pus în mişcare şi speriat că va rămîne pe peron, el a luat-o la fugă şi, fără să stea pe gînduri, a încercat să se urce din mers în vagon. Din nefericire, Leonard Mocanu a alunecat şi s-a prăbuşit sub roţile rapidului. O ambulanţă l-a transportat pe adolescentul rănit grav la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a fost internat cu diagnosticul „traumatisme multiple prin accident de tren, fractură deschisă cu amputaţie gamba stîngă şi fractură deschisă antepicior drept”. Dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvînt al unităţii sanitare, a declarat: „Medicii au fost nevoiţi să-i amputeze pacientului piciorul stîng, de sub genunchi. La cererea părinţilor, el a fost transferat la o unitate sanitară din Bucureşti”.