Mutu speră într-o prezență la EURO 2016

Atacantul Adrian Mutu a declarat, într-un interviu acordat site-ului sport360.com, că speră să evolueze la Campionatul European din 2016, chiar dacă el joacă în prima ligă indiană, la FC Pune City, după un an în care a fost departe de teren. „Am discutat recent cu selecţionerul Anghel Iordănescu şi mi-a spus că se gândeşte la mine pentru Campionatul European, chiar dacă joc la Pune. Este o mare motivaţie pentru mine, sunt foarte serios. Este campania mea de revenire şi începe în India, urmând să se încheie în decembrie. Apoi va trebui să găsesc un alt club”, a afirmat Mutu, care a jucat ultima oară pentru naţională în martie 2013, la meciul cu Olanda, de la Amsterdam, scor 0-4.

Pentru Mutu, prezenţa la Pune reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale carierei: „Nu va fi uşor. M-am antrenat din greu, am discutat tot timpul cu oficialii de aici pentru le înţelege filosofia şi cererile şi sunt decis să dau totul. Am avut oferte de la cluburi europene. Dar unul dintre motivele pentru care am ales să vin în India este că au fost foarte drăguţi cu mine, în ciuda faptului că nu am putut veni anul trecut din cauza unei probleme birocratice. S-au purtat foarte bine şi am apreciat acest lucru”. Mutu a mai spus că mereu îl va urmări trecutul, dar a subliniat că speră ca lumea să se gândească la el, în primul rând, ca la un fotbalist.

Mutu va evolua în India alături de jucători precum Didier Zokora, Tuncay Sanli sau Nick Shorey, iar echipa Pune va fi antrenată de David Platt. A doua ediţie a campionatului profesionist indian va începe sâmbătă. FC Pune City va întâlni luni, pe teren propriu, formația Mumbai City.