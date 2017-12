Muzeu ABBA, inaugurat la Stockholm

Un muzeu dedicat grupului suedez ABBA, situat în centrul oraşului Stockholm, a fost inaugurat oficial ieri. După un film care i-a fost dedicat în 2008, un musical lansat în 1999 şi o expoziţie itinerantă, ABBA World, în 2010, grupul suedez are, începând de ieri, propriul muzeu. Clădirea este situată în centrul oraşului Stockholm, pe insula Gröna Lund, în interiorul Swedish Music Hall of Fame. Cu o zi înainte de inaugurarea oficială, capitala suedeză a fost cuprinsă de febra pregătirilor pentru acest eveniment. Autobuze, automobile şi biciclete au fost decorate cu emblema muzeului, denumit ABBA The Museum, o denumire aleasă pentru a aduce un omagiu filmului ”ABBA The Movie”, lansat în 1977. În publicaţiile suedeze, reclamele promit potenţialilor vizitatori să devină ”al cincilea membru al grupului ABBA”, pe durata unui cântec. ”Vom oferi vizitatorilor o experienţă unică”, afirmă directorul muzeului, Mattias Hansson. ”Publicul va putea să trăiască ceea ce membrii grupului ABBA au trăit, pe sunetul vocilor lor”, a explicat conservatorul muzeului, Ingmarie Halling, referindu-se la ghidul audio instalat în muzeu, în care membrii celebrului grup suedez vorbesc despre istoria trupei.

Ideea unui astfel de muzeu, creat după modelul celui dedicat trupei The Beatles din Liverpool, aparţine unui cuplu de antreprenori suedezi. În 2006, ei le-au vorbit despre idee celor patru membri ai grupului şi au avut nevoie de alţi doi ani pentru a-i convinge. Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Benny Andersson şi Björn Ulvaeus au participat, fiecare în felul său, la realizarea acestui muzeu. Björn Ulvaeus prezidează consiliul de administraţie şi s-a oferit să devină chiar garantul financiar al noii instituţii. ”Aveam dubii în faţa ideii de a deveni un obiect de muzeu înainte de moartea mea, dar apoi am înţeles că împreună noi am avut o creaţie uriaşă şi că aceasta este o poveste a Cenuşăresei care merită povestită”, a declarat el în luna octombrie, cu ocazia prezentării proiectului. ”Mi-am spus: dacă nu eu, atunci cine ar fi mai bun pentru a realiza acest lucru?”, a declarat muzicianul suedez pentru numărul din luna mai al revistei ”Kupé”. Foarte implicat în acest proiect, Björn Ulvaeus a fost prezent, luni seară, la prezentarea în avanpremieră a muzeului, alături de alţi doi membri ai grupului: Anni-Frid şi Benny. Agnetha se află în Marea Britanie, unde îşi promovează noul album. Conţinutul muzeului, care are cinci etaje, oferă vizitatorilor posibilitatea de a retrăi perioada ”nebună” a anilor ’70. Legendarele combinezoane cu paiete şi pantaloni evazaţi ocupă un loc central în colecţia muzeului. Vizitatorii vor avea, de asemenea, posibilitatea de a admira numeroasele discuri de aur câştigate de ABBA şi de a înţelege mai bine mediul în care cei patru artişti suedezi au evoluat, graţie unei secţiuni dedicate studioului de înregistrări folosit de acest grup. Muzica trupei ABBA va avea, bineînţeles, un loc important.

Din 1974, grupul ABBA, care a avut o carieră de 10 ani, a vândut 378 de milioane de albume pe plan mondial. Doar Elvis Presley şi The Beatles au vândut mai multe discuri. ABBA The Museum aşteaptă 250.000 de vizitatori în 2013. Aceştia vor putea să îşi plătească biletele doar prin cărţi de credit, plata prin numerar fiind interzisă. Pe internet, biletele, care costă 195 coroane suedeze, aproximativ 23 euro, pentru primele săptămâni sunt deja vândute aproape în totalitate. Trupa suedeză ABBA, formată din Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus şi Anni-Frid Lyngstad, a ajuns în repetate rânduri pe prima poziţie în topurile din întreaga lume, între 1974 şi 1982. Formaţia, care s-a remarcat prin câştigarea concursului Eurovision cu piesa cult ”Waterloo”, în 1974, a lansat, de-a lungul anilor, o serie de piese devenite celebre.