Muzică AC/DC live cu The R.O.C.K.

Formaţia autohtonă The Rise of the City King (The R.O.C.K.) revine la Constanţa, săptămâna viitoare, pentru un nou show în stilul legendarei trupe australiene AC/DC, pe care o imită cu succes. Membrii trupei vor fi prezenţi, pe 20 februarie, în clubul Phoenix, de la ora 21.30. Biletele se găsesc la sediul clubului din Tomis Nord, la prețul de 30 de lei. La eveniment sunt aşteptaţi toţi fanii legendarei trupe australiene AC/DC, care vor avea ocazia să cânte la unison refrenele celor mai cunoscute piese din toate timpurile ale grupului, cum ar fi: „You Shook Me All Night Long”, „Thunderstruck”, „The Jack” sau „Highway to Hell”.

Înfiinţat în 2011, proiectul The R.O.C.K. aduce pe scenă explozia şi dinamismul spectacolelor titanilor de la AC/DC. Cu un solist vocal de excepţie, care îl imită cu mult succes pe Brian Johnson, un chitarist solo din Moscova la fel de „nebun” şi energic ca Angus Young şi instrumentişti cu experienţă la bass, chitară ritmică şi tobe, trupa The R.O.C.K. reuşeşte, de fiecare dată, să surprindă publicul şi să îi transmită starea specifică unui concert al trupei AC/DC. Din componenţa actuală a grupului The R.O.C.K. fac parte: Daniel Ignat - solist vocal, Nik Baydin - chitară, Adrian Popescu - chitară şi backing vocals, Mircea Preda - bass şi Constantin Bărbăşelu - tobe.