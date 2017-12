NASA a sărbătorit Ziua Pământului printr-un „selfie“ interactiv

NASA a sărbătorit Ziua Pământului printr-un „selfie“ global uriaş şi interactiv, ai cărui pixeli sunt alcătuiţi din câteva zeci de mii de fotografii trimise de internauţii din lumea întreagă. Luna trecută, NASA i-a invitat pe internauţi să trimită fotografii cu ei înşişi, folosind hashtagul #globalselfie, şi să răspundă la întrebarea ”Unde te afli pe Terra chiar în acest moment?”. Peste 36.000 de persoane din peste 100 de ţări au răspuns invitaţiei lansate de agenţia spaţială americană.

Imaginea finală are 3,2 gigapixeli şi a folosit fiecare „selfie“ primit de NASA pe post de pixel individual. Imaginea creată de NASA este una interactivă: utilizatorii pot să facă zoom pe fiecare pixel şi să vizualizeze astfel imaginea cu fotograful din acea regiune a Terrei. Potrivit NASA, acest mozaic are la bază imagini de ansamblu ale fiecărei emisfere terestre, care au fost realizate pe data de 22 aprilie, prin intermediul dispozitivului Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, aflat la bordul satelitului Suomi National Polar-orbiting Partnership (NPP). Specialiştii de la NASA au avut nevoie de câteva săptămâni pentru a realiza acest „selfie“ global. NASA a primit peste 50.000 de fotografii prin intermediul platformelor Twitter, Instagram, Flickr, Facebook şi Google+.

În fiecare an, pe 22 aprilie se sărbătoreşte Ziua Pământului, instituită în SUA într-o perioadă în care a început să se vorbească din ce în ce mai des despre mediul înconjurător. Ziua Pământului a fost proclamată de senatorul american Gaylord Nelson, în anul 1970, cu scopul de a trezi interesul clasei politice faţă de mediu, un subiect ignorat. Ziua Pământului a fost celebrată în primul an de circa 20 de milioane de cetăţeni americani, mare parte dintre ei tineri şi foarte tineri. După două decenii, în anul 1990, peste 200 de milioane de persoane din 141 de ţări au transformat Ziua Pământului într-o manifestare de amploare în istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorinţa de a milita pentru un viitor mai bun al planetei. În anul 2009, ONU a declarat ziua de 22 aprilie ca sărbătoare oficială a planetei Pământ şi expresie comună a dorinţei tuturor de a construi o societate stabilă, pentru un viitor mai curat şi mai verde. Ziua Pământului a avut un rol important în popularizarea problemelor de mediu. De altfel, a fost înfiinţată şi organizaţia Earth Day, ce are acum filiale în peste 192 de ţări. În prezent, aproximativ un miliard de oameni din toată lumea sărbătoresc Ziua Pământului pe 22 aprilie, numeroase comunităţi organizând chiar o săptămână întreagă de manifestări dedicate mediului înconjurător.